4 exercícios faciais que ajudam a reduzir as rugas

Os exercícios físicos são uma realidade na rotina de cuidados com o corpo de muitas pessoas. De modo geral, eles servem para fortalecer a musculatura, o que colabora também na estrutura da pele e na proteção dos ossos. No entanto, mesmo que o rosto seja composto de mais de 40 músculos que agem nas expressões faciais, exercitar a face ainda não é muito comum.

A ciência já comprova o benefício dos exercícios faciais no enrijecimento e fortalecimento dos músculos, cuja ação ao gerar as expressões faciais tornam visíveis as chamadas rugas dinâmicas, como as linhas na testa, e geram as estáticas, aquelas de podem ser vistas mesmo sem contração muscular.

Rotina de exercícios melhora a aparência da pele

Segundo a especialista Aline Senatore, criadora do método Xô Rugas, uma rotina de exercícios rápida, repetida de manhã e à noite, é suficiente para melhorar a aparência das rugas. O tema foi comprovado em estudo publicado na JAMA Dermatology, que indica que 30 minutos de exercícios diários são suficientes para ver resultados significativos em algumas semanas.

“O alongamento é muito importante, além da rotação de exercícios. Sugerimos exercícios específicos para serem feitos ao longo de uma semana e sempre ressalto que é importante não ‘acumular’ as atividades de uma semana para outra. O cronograma deve ser seguido para atingir os resultados”, diz a especialista.

Dentre as principais estruturas musculares da face, o músculo orbicular dos olhos, relacionado aos pés de galinha; o zigomático, na região da maçã do rosto; o orbicular dos lábios, que atua na formação do bigode chinês; e o depressor do ângulo da boca, no canto dos lábios; são os mais importantes de serem trabalhados.

Exercícios para ajudar a musculatura facial

A seguir, confira 4 exercícios simples para amenizar as marcas na pele sem procedimentos estéticos:

1. Bigode chinês

Para suavização das dobras nasolabiais, o famoso bigode chinês, Aline Senatore desenvolveu um exercício que eleva as bochechas e os cantos da boca, além de tonificar o rosto. “Coloque as palmas das mãos sobre as orelhas, aplique uma ligeira pressão e puxe as mãos para a parte de trás da cabeça. Dobre os lábios superiores e inferiores sobre os dentes sem enrugar os lábios e levante os cantos da boca com um sorriso bem exagerado. Segure esse movimento por 30 segundos”, ensina a especialista.

2. Pescoço e colo

Para corrigir a postura e tonificar tanto o rosto quanto o colo, a profissional indica exercícios que devem ser realizados duas vezes ao dia. “Cruze as mãos e coloque as palmas sobre o peito, bem abaixo do pescoço, verifique se o seu dedão está no meio dele. Vire a cabeça para a direita e ponha a língua para fora com força em direção ao canto superior direito. Mantenha por 10 segundos. Vire a cabeça para a esquerda e ponha a língua para fora com força em direção ao canto superior esquerdo. Mantenha por 10 segundos. Repita 2 vezes ao dia”, sugere Aline Senatore.

Lubrificar a boca e fazer exercícios faciais diários ajuda a reduzir o chamado ‘código de barras’ (Imagem: Liza888 | Shutterstock)

3. Código de barras

Para redução das rugas que se formam em volta da boca, a especialista destaca que é importante lubrificar bem a pele antes de fazer exercícios e nunca os executar com a pele seca. “Essa é uma pressão que ajuda a diminuir as linhas ao redor da boca. Você irá cobrir os dentes superiores e inferiores com os lábios e com os dedos fará pressão de vai e volta por 20 repetições”, diz a criadora do método Xô Rugas.

4. Testa e olhos

Segundo Aline Senatore, os exercícios reduzem movimentos desnecessários na região, diminuindo as rugas, assim como tonificam os olhos e as pálpebras, melhorando a flacidez. “Posicione os polegares em cada lado do nariz, como um binóculo. Segure firme nessa posição, certificando-se de não franzir a testa. Abra o peito e abaixe as escápulas. Olhe para um ponto à distância e foque bem, contraindo os olhos por 10 segundos. Feche os olhos e relaxe por 3 segundos. Abra os olhos o máximo possível. Mantenha por 10 segundos enquanto pressiona os dedos indicadores firmemente sobre as sobrancelhas, certificando-se de que nem elas, nem a testa se movem. Feche os olhos e relaxe por 3 segundos. Repita 2 vezes ao dia”, ensina a profissional.

Por Clara Barcellos