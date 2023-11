14 termos importantes sobre Conceitos Demográficos

De modo geral, a demografia é o estudo das populações e suas dinâmicas, tendo como base agentes econômicos, sociais, naturais e culturais. Por sua vez, dentro dessa temática, há conceitos utilizados para referenciar as ações populacionais, como seu deslocamento, nascimento e morte.

1. Imigração

Entrada da população.

2. Emigração

Saída da população.

3. Migração pendular

É um fenômeno que não se trata propriamente de uma imigração, pois é uma transferência momentânea que ocorre diariamente. Por exemplo: pessoas saindo de uma cidade para trabalhar ou estudar em outra.

4. Transumância

Nesse caso, as pessoas saem de sua cidade, estado ou país por algum tempo, mas mantém como referência de moradia seu local de origem. Isso ocorre, por exemplo, quando um indivíduo precisa se mudar para outra região para um trabalho temporário.

5. Êxodo rural

É o deslocamento populacional do campo para as cidades. Em muitos casos, tal mudança é permanente, pois as pessoas estão em busca de melhores condições de vida.

6. Êxodo urbano

É o deslocamento populacional das cidades para o campo.

Nomadismo se caracteriza pela ausência de moradia fixa (Imagem: blvdone | Shutterstock)

7. Nomadismo

Essa migração é caracterizada pela ausência de fixação permanente. No caso, as pessoas mudam de lugar periodicamente e não estabelecem moradia fixa em nenhum local.

8. Diáspora

É a rápida dispersão de um grupo populacional de um território, que, em geral, é forçada ou involuntária. Apesar de essa modalidade não ser comum nos dias atuais, ainda é possível encontrá-la em casos de países em guerra.

9. Crescimento horizontal

Diferença entre imigrações e emigrações.

10. Taxa de fecundidade

É uma média que indica o número de filhos por mulher em uma determinada região.

11. Taxa de natalidade

É o número de nascidos vivos em uma determinada região ao longo de um ano.

12. Taxa de mortalidade

É o número de óbitos em uma determinada região ao longo de um ano.

13. Crescimento vegetativo

Diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade.

14. Transição demográfica

Passagem de uma situação de alta taxa de natalidade e/ou mortalidade para uma situação de estabilidade.