5 cortes de cabelo que serão tendência em 2024

A chegada de um novo ano sempre inspira uma mudança no visual para marcar o início de um ciclo! Pensando nisso, Wanderley Nunes, cabeleireiro das famosas e Keune Master Talent, lista 5 opções de cabelos que são apostas para 2024. Confira!

1. Curtinho com franja

Cabelo curto com franja atribui uma aparência moderna ao visual (Imagem: Gyorgy Barna | Shutterstock)

A primeira sugestão é o cabelo curto e reto. Cortado aproximadamente na altura do queixo, com fios simétricos e ângulo quadrado, acompanhado de uma franja que é a estrela desse visual. “Uma opção minimalista, que funciona superbem em cabelos lisos, ondulados e grossos”, comenta Wanderley Nunes. Se você quer uma aparência moderna e elegante, essa é a escolha perfeita.

2. Cortes em camadas

Corte em camadas proporciona um resultado versátil e jovem ao visual (Imagem: Kourdakova Alena e Dmitry Bakulov | Shutterstock)

Os cortes em camada estarão com tudo! O corte longo estilo xeg com franja abaixo do queixo proporciona um resultado versátil e jovem. Já o chanel quadrado com base simétrica é perfeito para cabelos cacheados e crespos, pois valoriza a textura dos fios, deixando um volume bem distribuído e proporcionando um aspecto romântico.

3. Franja em cabelos longos

Franja em cabelos longos é uma ótima opção para renovar o visual (Imagem: Halay Alex, Auttapol Tatiyarat e Robert Kneschke | Shutterstock)

Para quem prefere manter os fios longos, temos três dicas para uma mudança menos ousada. Segundo Wanderley: “Manter o degradê longo, com franja curtain bangs na altura da boca, é uma ótima opção para dar um up na aparência, esse corte se adequa a todos os formatos de rosto e traz jovialidade a qualquer look”. Para valorizar o volume dos fios, aposte em pós volumadores, que ajudam a deixar o cabelo ainda mais cheio.

A segunda opção é se jogar no repicado xeg, um corte texturizado com degradê, que mantém uma subfranja reta com fios curtos na altura do maxilar. Traz modernidade de forma simples e comprova que para renovar o visual nem sempre é preciso uma mudança tão radical.

Por fim, o corte quadrado com franja bem simétrica. Ótimo para fios lisos e com textura média ou grossa, funciona bem em rostos ovalados e em pessoas com o maxilar marcante. É um cabelo que traz muita ousadia e atitude.

4. Ondas largas com degradê

Ondas largas com degradê é uma opção versátil e despojada (Imagem: Freeman Studio | Shutterstock)

Cabelos com ondas largas e um superdegradê com franja curtain bangs são os queridinhos do hair stylist. “Um corte versátil superdespojado que associa leveza e estilo, tem bom resultado tanto em cabelos longos quanto curtos”, cita o Master Talent da Keune. A dica extra do cabeleireiro é optar por finalizadores que criam textura para trazer o efeito mais despojado.

5. Contour Cut

Contour cut realça a beleza individual (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

O contour cut, ou corte de contorno, é uma tendência para todos ficarem de olho. “Consiste em uma técnica personalizada que, ao invés de seguir um padrão, leva em consideração a estrutura óssea e as características pessoais”, finaliza o hairstylist. O objetivo dessa técnica é criar um corte em camadas e ângulos que realçam as características e favorecem a beleza individual.

Por Beatriz Buch