5 lançamentos do Prime Video em novembro

Com uma variedade incrível de séries, filmes e programas originais, o Prime Video sempre traz muitas novidades aos seus assinantes, e o mês de novembro chega com lançamentos imperdíveis. De comédias voltadas para a comunidade LGBTQIA+ a séries nacionais produzidas pelo rapper Marcelo D2, a plataforma promete agradar a todos os públicos. Confira, a seguir, as novidades do catálogo!

“Invencível” é a série de animação adulta que conta a vida do super-herói Mark Grayson (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

1. Invencível: 2ª temporada (03/11)

“Invencível” é a série de animação adulta que conta a vida quase normal de Mark Grayson, um adolescente comum que descobre superpoderes fora de seu controle. Isso porque ele é, nada mais, nada menos que filho do super-herói mais poderoso do universo, o Omni-Man.

Na nova temporada, dividida em 8 episódios, a trama terá um rumo mais dramático para Mark, após a revelação chocante da vilania de seu pai. Como se não bastasse, o jovem herói ainda terá que percorrer sua jornada de maioridade com inúmeros desafios, incluindo enfrentar um novo grupo de vilões superpoderosos.

“007: Road To A Million” é um game show com desafios baseados nas missões de James Bond (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

2. 007: Road To A Million (10/11)

“007: Road To A Million” é um game show em capítulos que une duplas de participantes em uma caça ao tesouro a fim de encontrar respostas para dez perguntas, escondidas ao redor do mundo. No jogo, que tem desafios baseados nas missões do famoso espião James Bond, cada pergunta vale uma quantia em dinheiro e, se respondida corretamente, os competidores depositam o valor em um banco e passam para a próxima pergunta. Se errarem, a jornada termina.

Contando com 18 participantes no total — ou seja, 9 duplas —, os escolhidos são pessoas comuns que entram no game show para disputar o prêmio principal de £ 1.000.000,00 (aproximadamente R$ 6 milhões)! O jogo tem um porém: os competidores são observados pelo ator e apresentador Brian Cox, que pode controlar o destino de todos.

“Amar é Para os Fortes” é a produção brasileira que retrata a saga de duas mulheres negras no Rio de Janeiro com suas vidas entrelaçadas (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

3. Amar é Para os Fortes (17/11)

“Amar é Para os Fortes” é a produção brasileira que retrata a saga forte de duas mulheres negras que veem seus destinos entrelaçados para sempre durante uma operação policial no Rio de Janeiro, no Dia das Mães. Enquanto Rita perde seu filho de 11 anos para a violência, Edna é mãe do policial que matou a criança. Em busca de justiça e redenção, ambas enfrentam a corrupção policial e o falho sistema judiciário.

Produzida pelo rapper Marcelo D2, a série é baseada no álbum visual, de mesmo nome, do artista e promete abordar temas como a injustiça, o luto e as consequências da violência policial durante as operações nas periferias cariocas.

“BTS: Yet to Come” é o filme do show de um dos mais famosos grupos de K-pop do mundo (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

4. BTS: Yet to Come (09/11)

“BTS: Yet to Come” é o filme-concerto de um dos mais famosos grupos de K-pop do mundo, BTS. Na produção, lançada pelo Prime Video, fãs da boy band sul-coreana poderão assistir, na íntegra, ao show gravado em Busan, no Estádio Principal Asiad, com aproximadamente 50.000 pessoas presentes.

Fazendo cada vez mais sucesso entre o público brasileiro, a banda, que conta com 7 integrantes, chegou a ter o show da turnê do seu álbum Proof transmitido em cinemas de todo o mundo, arrecadando mais de US$ 29 milhões (aproximadamente R$ 145 milhões) em ingressos.

“Bottoms” é o longa de comédia voltado para o público LGBTQIA+ (Imagem: Reprodução Digital | Orion Pictures)

5. Bottoms (21/11)

“Bottoms” é o longa de comédia voltado para o público LGBTQIA+ que conta a história das duas melhores amigas queers e impopulares PJ e Josie, inscritas no último ano do Ensino Médio. A vida das garotas muda de vez quando a dupla acidentalmente atropela Jeff, o astro do time de futebol do colégio.

Após despertarem a fúria do esportista, as jovens decidem dar início a um “clube da luta” disfarçado de aula de autodefesa para mulheres. Entretanto, o objetivo é bem diferente: fazer elas se aproximarem das líderes de torcida Brittany e Isabel. Não demora muito, no entanto, para elas perderem o controle da situação quando as alunas mais populares começam a espancar umas as outras em nome da legítima defesa.