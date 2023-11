4 dicas de decoração para harmonizar a energia do quarto do casal

A convivência a dois requer períodos que envolvam amor, prazer, serenidade, intimidade e conversas sinceras para fortalecer a parceria, e não há melhor lugar para viver e compartilhar momentos como esse do que o quarto do casal.

Conforme os princípios do Feng Shui, uma antiga técnica chinesa, a energia da casa desempenha um papel relevante na vida do casal, influenciando diversos aspectos, como o relacionamento, a comunicação e a harmonia.

Uma casa com energia equilibrada e positiva cria um ambiente propício para o crescimento conjunto e uma profunda conexão entre os parceiros. Por outro lado, um ambiente desequilibrado, repleto de conflitos, pode ter um impacto negativo na relação.

Atenção aos elementos decorativos

De acordo com Kelly Curcialeiro, arquiteta energética e terapeuta dos ambientes, energias negativas que afetam a vida do casal podem estar presentes em objetos que parecem inofensivos, mas que se fixados no ambiente de intimidade a dois, podem gerar desequilíbrio na relação.

“Alguns elementos podem impactar negativamente a trajetória de vida do casal, incluindo a desordem, conflitos não resolvidos, excesso de estresse, falta de privacidade e de comunicação. Além disso, objetos que trazem memórias negativas ou que representam separação, como espelhos quebrados, folhas secas, objetos religiosos, fotos antigas de relacionamentos passados, fotos de pessoas falecidas ou, até mesmo, dos filhos, também podem influenciar de maneira desfavorável”, explica.

Ambientes em equilíbrio

A arquiteta energética explica que para equilibrar a energia da casa e ajudar a vida do casal, é importante considerar a harmonização de todos os espaços, não apenas o quarto. “Mantenha todos os ambientes da casa limpos e organizados, evitando acúmulo de objetos e desordem, para que as energias equilibradas consigam circular livremente”, recomenda.

“Já especificamente no quarto, é indicado ter objetos sempre em pares (representando você e seu parceiro), além de cristais como quartzo rosa e jaspe vermelha, essenciais para o firmamento no relacionamento, pois exalam a energia do amor e da conexão amorosa”, recomenda Kelly.

Para te auxiliar a atrair boas energias ao quarto do casal, a arquiteta elenca algumas dicas que irão melhorar o relacionamento a dois. Confira!

1. Utilize plantas

As plantas são capazes de renovar e melhorar as energias, por conta de seu caráter terapêutico. As espécies mais indicadas para quarto de casal são: zamioculcas ou lírio-da-paz, pois são ideais para proporcionar equilíbrio em relacionamentos, podendo ser utilizadas para melhorar ou atrair boas sensações às pessoas e ao local em que forem instaladas, emitindo os prazeres do amor, alegria, espontaneidade, socialização e percepção de paz.

Utilizar cores claras no quarto ajuda a manter a harmonia entre o casal (Imagem: All About Space | Shutterstock)

2. Invista em cores que harmonizem o ambiente

Recomenda-se a utilização de cores suaves e neutras, com tons mais claros, como azul, verde, rosa e lilás, pois são elas que ajudam a criar uma atmosfera tranquila e relaxante. Ademais, elas têm o poder de trazer sensações benéficas necessárias para manter o melhor desenvolvimento da harmonia ao casal, além de serem as peças-chave para transbordar amor pelo espaço.

3. Use materiais naturais

Para manter o equilíbrio das energias no quarto, os moradores devem utilizar materiais naturais como linho ou algodão e até mesmo cultivar a presença de elementos que contenham água, madeira, terra, fogo e metal, já que possuem o poder de proporcionar boas vibrações, leveza ao ambiente e conectar com as essências naturais. Assim, o casal ficará propício para conversas tranquilas e uma união estável.

Por Analú Barbosa