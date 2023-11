4 receitas com lentilha para aumentar a saciedade

A lentilha é uma leguminosa muito saborosa e tradicional na alimentação dos brasileiros. E, seja por sua versatilidade ou benefícios ao corpo, se tornou perfeita para incluir nas dietas, especialmente para quem deseja perder alguns quilos. Isso porque, segundo o nutricionista Fernando Castro, a leguminosa, assim como outros tipos de grãos, reduz a velocidade de absorção de uma refeição, diminuindo o apetite e a liberação de hormônios que interferem no ganho de peso.

A seguir, confira 4 receitas nutritivas e fáceis de fazer com lentilha para você incluir no seu cardápio!

Panqueca de lentilha vermelha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

300 ml de água

1 colher de sopa de cebola desidratada

desidratada 1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de azeite

Cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a lentilha e lave bem em água corrente. Transfira os grãos para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até desgrudar do fundo e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Sopa de lentilha

Ingredientes

300 g de lentilha

1 cenoura descascada, cozida e picada

descascada, cozida e picada 300 ml de água

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes picado

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite, orégano e cebolinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Após, desligue o fogo e, com cuidado, escorra a água. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione metade da cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha, o sal e 300 ml de água e cozinhe por 12 minutos, sem mexer. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola, a cenoura, o tomate, a cebolinha e o orégano e refogue até murchar. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre a panela com a lentilha refogada e misture bem. Sirva em seguida.

Arroz com lentilha e cebola caramelizada

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

2 xícaras de chá de arroz integral

4 cebolas descascadas e cortadas em fatias finas

8 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de pimenta síria

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve a água e a lentilha. Em uma panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione 3 cebolas e doure. Acrescente o arroz integral e refogue até começar a brilhar.

Junte a lentilha e a água, tempere com sal, tampe a panela e cozinhe até o arroz ficar al dente. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola, reduza o fogo e doure. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre o arroz, coloque a pimenta síria e misture bem. Sirva em seguida.

Hambúrguer de lentilha (Imagem: bermalini | Shutterstock)

Hambúrguer de lentilha vermelha com quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1/2 xícara de chá de quinoa

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

2 ovos

1 l de caldo de carne caseiro

1 cenoura descascada e ralada

1 colher de chá de páprica doce

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha, a quinoa, o sal e a cebola e cubra com o caldo de carne. Leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos. Após, desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de um garfo, amasse bem os grãos. Acrescente os ovos, a farinha de trigo integral, a farinha de rosca, o alho, a cenoura e a salsinha e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos para ficar no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.