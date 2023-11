5 sucos termogênicos com gengibre

O suco é uma ótima bebida para se refrescar e matar a sede. No entanto, essas não são as suas únicas funções, pois, quando combinada com ingredientes termogênicos, como o gengibre, ele se torna um grande aliado de quem deseja perder peso de maneira saudável, pois ajuda a acelerar o metabolismo, promovendo a queima de gordura.

“Mas para fazerem efeito no organismo é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, explica a nutricionista Roseli Rossi. Por isso, confira 5 receitas de sucos termogênicos para você incluir na sua rotina e aumentar o gasto calórico!

Suco de laranja com cenoura e gengibre

Ingredientes

Suco de 1 laranja

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 rodelas de gengibre descascadas

1 colher de café de cúrcuma

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de laranja, a cenoura e o gengibre e bata até ficar homogêneo. Adicione a cúrcuma e as pedras de gelo e bata até incorporar. Sirva em seguida.

Suco de pêssego com tangerina e gengibre

Ingredientes

1 pêssego descascado e cortado em pedaços

descascado e cortado em pedaços 1 gengibre descascado e ralado

Suco de 2 tangerinas

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os pêssegos, o gengibre e o suco de tangerina e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente até ficar homogêneo. Após, transfira o suco para um copo, junte as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de abacaxi com gengibre

Ingredientes

4 fatias de abacaxi

200 ml de água de coco

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Após, coe o suco com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco de melancia com gengibre (Imagem: yuda chen | Shutterstock)

Suco de melancia com gengibre

Ingredientes

1/2 melancia sem casca e cortada em pedaços

sem casca e cortada em pedaços 1 gengibre descascado e picado

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a melancia e o gengibre e, aos poucos, bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de um coador, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de erva-cidreira com gengibre

Ingredientes

20 folhas de erva-cidreira

1 l de água

1/5 de xícara de chá de suco de limão

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

descascado e cortado em rodelas Pedras de gelo a gosto

Mel para adoçar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de uma peneira, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.