7 dicas para evitar que os cabelos fiquem embaraçados

Lidar com cabelos embaraçados pode ser desafiador. Mas, com os cuidados adequados, é possível minimizar o problema e manter os fios mais maleáveis. Esses emaranhados não apenas são frustrantes ao pentear, mas também prejudicam a saúde capilar, devido à falta de nutrientes e água, resultando em ressecamento, falta de brilho e formação de nós, que eventualmente levam à quebra.

Por isso, é essencial adotar práticas para garantir a vitalidade e a beleza dos fios. A seguir, confira algumas dicas da cientista e expert em Saúde Capilar Jackeline Alecrim para evitar que os cabelos fiquem embaraçados e quebradiços!

1. Atenção ao uso do shampoo

Os shampoos são bastante eficientes, e pouca quantidade é o suficiente para limpar. O uso em excesso, ou o uso concentrado nos fios, pode ativar cargas elétricas negativas, deixando o cabelo rebelde. Por isso, tente reduzir a quantidade de produto que aplica e concentre a aplicação principalmente no couro cabeludo.

2. Invista em máscaras de tratamento

Não abra mão de usar pelo menos uma vez por semana uma máscara de tratamento. Existem opções multifuncionais que doam vários nutrientes para os fios em uma única aplicação, alinhando as cutículas (no caso de componentes hidratantes e condicionantes) e tornando os cabelos mais resistentes e saudáveis.

3. Aplique protetor térmico antes de usar fontes de calor

Necessariamente antes do uso do secador e da chapinha, aplique um protetor térmico nos fios para blindá-los do efeito negativo das ferramentas de calor. Esse passo fundamental não só protege contra danos, mas também preserva a saúde e a vitalidade do cabelo.

4. Use óleos capilares

Os óleos capilares diminuem a aspereza dos fios, evitando os nós. Tenha sempre em mãos e aplique ao longo do dia se perceber que eles estão começando a emaranhar. A ciência evoluiu e hoje temos excelentes opções que não deixam os fios sobrecarregados.

Friccionar a toalha nos cabelos pode contribuir para a formação de nós (Imagem: Alliance Images | Shutterstock)

5. Cuidado com o uso de toalhas, toucas e bonés

A formação de “nós” junto à raiz geralmente acontece por fricção em toalhas, travesseiros e bonés. Escolha cuidadosamente as toalhas, evite dormir com cabelos molhados, use travesseiros com fronhas de cetim e utilize bonés com materiais que não causem atrito excessivo.

6. Faça tranças ou use touca de cetim

Se você perceber que os fios ficam embaraçados pela manhã, experimente dormir com uma trança solta ou com tocas de cetim. Essas práticas evitam o atrito excessivo durante o sono, ajudando a manter os fios mais alinhados.

7. Lave os cabelos com água morna

Quando for lavar o cabelo, evite água quente, ela elimina os lipídeos naturais do fio e provoca ressecamento. Uma temperatura próxima a 36º é ideal para lavar os fios e conservá-los sedosos e saudáveis.