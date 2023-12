5 dicas para tornar o fim de ano mais agradável para os cachorros

Com o fim de ano, chega o planejamento para as celebrações em família que, apesar de muitos esquecerem, deve incluir os cachorros. Isso porque, nesta época, os pets costumam ficar mais assustados com o aumento de circulação de pessoas em casa, música alta e barulho dos fogos de artifício. Assim, isso tudo requer mais atenção dos tutores.

Por isso, Camila Costanza, sócia-diretora da Dipetti (empresa de mordedores naturais para cães), e a veterinária Dra. Fernanda Binati elencam 5 dicas para garantir a saúde mental e física dos cachorros nesta época do ano. Confira!

1. Compre roedores

Um dos instintos dos cães é roer. Isso ajuda a manter seus dentes saudáveis, alivia o estresse e mantém seu cérebro ativo. No entanto, é fundamental oferecer ao seu pet opções seguras e saudáveis. Oferecer mordedores naturais ao seu cão não apenas satisfaz suas necessidades instintivas, mas também o mantém entretido e evita que ele direcione sua mastigação para objetos inapropriados, como móveis ou sapatos.

2. Ofereça alimentos de qualidade

Uma alimentação adequada é essencial para a saúde do seu cachorro. Certifique-se de escolher alimentos de qualidade que atendam às necessidades nutricionais do pet. Além disso, cuidado para que os cães não comam comidas que são tóxicas, principalmente nas festas, como uva, cebola e chocolate.

Consultar um veterinário pode ajudá-lo a determinar a dieta mais apropriada para a raça, idade e nível de atividade do animal.

Brincar com os cachorros alivia o estresse causado pelas festas de fim de ano (Imagem: Minnikova Mariia | Shutterstock)

3. Mantenha o pet ativo

Cães precisam de exercício regular para se manterem saudáveis e felizes. Por isso, passeios diários, sessões de brincadeira e atividades ao ar livre são essenciais para o seu cão gastar energia e manter um peso saudável.

4. Visite o veterinário regularmente

Visitas regulares ao veterinário garantem que seu cão esteja com a saúde em dia. Vacinações, check-ups e prevenção de parasitas são parte fundamental dos cuidados veterinários.

5. Preserve o bem-estar emocional do animal

Por fim, mas não menos importante, ofereça amor, carinho e companhia ao seu pet. Cães são animais sociais que prosperam na interação humana. Dedique tempo para brincar, treinar e criar laços com seu amigão de quatro patas.

Além disso, fique atento à movimentação. Nas festas, os animais podem ficar mais agitados e até fugirem. Na hora dos fogos, procure deixar o pet em um ambiente mais tranquilo; se possível, com uma música suave e com abrigo.

Por Gabriela Andrade