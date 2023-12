5 grandes lançamentos da Netflix em novembro

Novembro está chegando e, com ele, as novidades na Netflix para aproveitar o penúltimo mês do ano. De grandes títulos de filmes de ação, passando por documentários e reality shows eletrizantes, a plataforma de streaming promete emoções aos seus assinantes. Por isso, prepare-se para embarcar em enredos incríveis e explorar histórias eletrizantes. A seguir, confira 5 lançamentos imperdíveis para o mês!

No filme “As Ladras”, amigas tentam roubar uma grande obra no museu do Louvre (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

1. As Ladras (01/11)

“As Ladras” é um longa francês que mistura comédia e ação para contar a história de Alex e Carole, amigas de infância e, agora, parceiras no crime. Pensando em se aposentar da vida de roubos, Carole decide enfrentar uma última grande missão: roubar a obra “A Grande Odalisca”, do pintor Ingres, que está no museu do Louvre, em Paris.

A dupla resolve contar com a ajuda de mais dois criminosos, Clarence, traficante de armas e filho de um burocrata com a cabeça a prêmio por um cartel de drogas mexicano, e Sam, uma motorista de fuga e boxeador de profissão, que se mostra boa demais com dardos tranquilizantes. Logo, os quatro embarcam em uma perigosa aventura.

Documentário “Retratos Fantasmas” mostra a importância do cinema no século 20 (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)

2. Retratos Fantasmas (02/11)

“Retratos Fantasmas” é um documentário nacional dirigido por Kleber Mendonça Filho. Com chances de entrar para a lista de indicados ao Oscar, ele tem Recife do século 20 como cenário, e aborda a história da capital do Pernambuco por meio de fotos e vídeos de arquivo que retratam a importância do cinema para a comunidade da época.

Lançado em agosto deste ano, o documentário brasileiro foi destaque nas principais premiações e festivais de cinema internacionais, como o Festival de Cannes, Sydney Film Festival, New York Film Festival e outros.

Em “Velozes & Furiosos 9”, Dominic Toretto precisa enfrentar o irmão (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

3. Velozes & Furiosos 9 (07/11)

“Velozes e Furiosos 9” continua a saga de ação favorita de uma geração. O nono filme acompanha Dominic Toretto, que leva uma vida tranquila ao lado de sua família, longe das perigosas missões de corrida e crimes do passado.

No entanto, o sossego acaba quando seu irmão, Jakob, surge como uma ameaça formidável, trazendo à tona seu passado assombroso. Assassino habilidoso e mestre na arte da engenharia, Jakob está determinado a se vingar de Dominic e destruir tudo o que ele ama.

Em mais uma aventura cheia de adrenalina, Dominic se vê forçado a reunir sua equipe, incluindo Letty, Roman, Tej e outros membros familiares, para enfrentar o irmão e impedir um plano que poderia ameaçar o mundo. Eles também contam com a ajuda de velhos aliados e enfrentam desafios épicos, com as clássicas perseguições de carros em alta velocidade, confrontos explosivos e reviravoltas emocionantes.

Série “The Crown” retrata em detalhes a vida da família real britânica (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

4. The Crown – 6ª temporada Parte 1 (16/11)

“The Crown” é uma série original da Netflix que revive em detalhes a vida da família real britânica. Em sua 6ª e última temporada, dividida em duas partes, a produção se passa entre os anos de 1997 e 2005. Dando foco ao relacionamento polêmico da Princesa Diana e Dodi Fayed, a produção reconta o acidente fatal que vitimou os dois.

A segunda parte, por sua vez, foca no casamento do então Príncipe Charles com Camilla Parker Bowles, sob o ponto de vista da monarquia da época, assim como a relação de conto de fadas de príncipe William e Kate Middleton.

Reality show “Round 6: O Desafio” traz referências para os fãs de plantão (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

5. Round 6: O Desafio (22/11)

“Round 6: O Desafio” é um reality show baseado em uma das produções mais assistidas da plataforma, “Round 6”. Enquanto na trama da série sul-coreana centenas de cidadãos com problemas financeiros decidem participar de um assustador jogo de sobrevivência, em que disputam um prêmio em dinheiro, o reality acompanha 450 participantes competindo em desafios similares aos da produção original.

Sem sangue e violência, “Round 6: O Desafio” traz referências para os fãs de plantão, e ainda garante US$ 4,56 milhões para o vencedor, considerado este o maior prêmio de reality show de todos os tempos.