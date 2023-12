5 filmes que estreiam no cinema em novembro

O mundo do cinema é repleto de novidades que nos surpreendem e encantam a cada mês. E em novembro isso não seria diferente, pois a sétima arte nos presenteia com uma ampla variedade de filmes e produções recheadas de ação, aventura, drama e comédia, que prometem agradar a todos os gostos, tornando este um período perfeito para compartilhar momentos especiais na companhia de pessoas queridas!

A seguir, confira alguns filmes que estreiam em novembro!

Mussum é interpretado pelo ator Aílton Graça (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes)

1. Mussum (02/11)

“Mussum, o Filmis” é uma obra que traça a história de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além da imagem pública de Mussum. O filme explora sua infância em condições desafiadoras, sua carreira no campo militar, sua conexão com a Mangueira, seu sucesso como membro dos Originais do Samba e revela os bastidores da famosa trupe dos Trapalhões. Protagonizado por Aílton Graça, o longa promete surpreender o público e mostrar os altos e baixos da vida do artista.

As Marvels é uma sequência direta do Capitã Marvel de 2019 (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

2. As Marvels (09/11)

Carol Danvers, mais conhecida como a Capitã Marvel, finalmente recupera sua identidade após ser liberta da opressão dos Kree e confrontar a Inteligência Suprema. No entanto, uma série de eventos inesperados a coloca diante de um universo em desequilíbrio. Enquanto cumpre suas responsabilidades, Carol se vê envolvida em uma fenda espacial misteriosa que a conecta a um revolucionário Kree.

Nesse processo, seus poderes se entrelaçam com os de Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, uma admiradora de Jersey City, e com os da sobrinha de Carol, uma astronauta da S.A.B.E.R. chamada Capitã Monica Rambeau. Agora, esse improvável trio terá que se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo, tornando-se as heroínas conhecidas como “As Marvels”.

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes conta a história de Snow antes de virar um ditador (Imagem: Reprodução digital | Paris Films)

3. Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (15/11)

Antes dos eventos envolvendo Katniss, a história de “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” gira em torno de Coriolanus Snow. Ele, da proeminente Casa Snow, enfrenta desafios em popularidade e finanças, buscando oportunidade como mentor dos Jogos Vorazes para restaurar a honra da família. Contudo, sua missão humilhante é guiar a garota do Distrito 12, cujos destinos se entrelaçam, influenciando suas vidas dentro e fora da arena, resultando em sofrimento.

Enquanto na arena a batalha é mortal, a garota luta pela sobrevivência a cada segundo. Fora da arena, Coriolanus começa a desenvolver um vínculo inesperado com a jovem, mas ele logo percebe que cada passo que dá tem consequências tanto para a garota quanto para si, levando a sofrimento em ambos os lados.

Napoleão retrata em detalhes a ascensão e queda do imperador francês (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

4. Napoleão (23/11)

“Napoleão” é uma obra de ação épica que retrata em detalhes a ascensão e queda do imperador francês, Napoleão Bonaparte, com a brilhante interpretação do vencedor do Oscar Joaquin Phoenix. Sob a direção de Ridley Scott, o filme cativa a audiência ao acompanhar a incansável jornada de Bonaparte em busca do poder.

Além disso, o enredo mergulha na relação viciante e volátil do líder com seu verdadeiro amor, Josefina, enquanto destaca suas táticas militares e políticas visionárias em algumas das sequências de batalhas mais dinâmicas já registradas no cinema.

Ator Lázaro Ramos volta a interpretar o personagem Roque (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)

5. Ó Paí, Ó 2 (23/11)

Sequência de “Ó Pai, Ó” (2007), o filme dirigido por Viviane Ferreira reintroduz Lázaro Ramos como “Roque”, ao lado de uma nova geração de personagens, filhos dos moradores do antigo cortiço no Pelourinho. Mais de uma década se passou entre os dois filmes, e o lugar continua sendo palco de festas, fofocas e confusões.

Roque se prepara para lançar sua primeira música, sonhando com o sucesso. Dona Joana ainda lida com a dor pela perda de seus filhos e os conflitos com os inquilinos. Neusão perde seu bar para uma turma de reputação duvidosa. Enquanto o bairro se prepara para a festa de Iemanjá, as polêmicas dos vizinhos se desenrolam com humor, música e poesia, enquanto uma nova geração se envolve na luta pela causa negra.