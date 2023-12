Conheça as causas e os sintomas da gravidez psicológica em cachorras

Conhecida popularmente como gravidez psicológica, a pseudociese é um problema que atinge principalmente as cachorras não castradas. A doença é caracterizada por sinais físicos de uma gestação e comportamentos maternais, que ocorrem mesmo sem a fêmea estar prenha.

Ela pode acontecer devido a uma desordem hormonal no animal. A veterinária Andréia Massuia explica que, após o cio, ocorre uma queda nos níveis de progesterona e, consequentemente, isso eleva a prolactina (hormônio responsável pela produção de glândulas mamárias durante a gestação), além dos demais sintomas.

Sintomas e riscos

Segundo Andréia Massuia, os principais sinais físicos de uma gravidez psicológica são:

Inchaços no abdômen e nas mamas;

Produção de leite;

Falta de apetite;

Náuseas;

Agressividade;

Depressão;

Adoção de objetos como filhotes.

A veterinária explica que os sintomas duram até duas semanas e podem acarretar outras doenças, como a mastite (infecção na região mamária). Por isso, é fundamental que o tutor procure ajuda de um profissional assim que identificar qualquer indício da doença.

O cuidado dos tutores é importante durante o tratamento da doença (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Tratamento para o problema

De acordo com Andréia Massuia, o tratamento para a gravidez psicológica deve impedir a estimulação das glândulas mamárias. Para isso, é necessário o uso do colar elizabetano ou de roupas cirúrgicas, bem como é necessária a administração de medicamentos que inibem a produção de prolactina. “O tratamento dura, em média, uma semana, e o tutor deve deixar a fêmea à vontade com suas crias imaginárias, a fim de evitar que ela fique mais ansiosa e agressiva”, complementa a veterinária.

Prevenção da gravidez psicológica

A única forma de prevenir esse tipo de problema, conforme a veterinária Andréia Massuia, é por meio da castração. No entanto, a profissional ressalta que mesmo as cadelas castradas podem desenvolver a doença, mas as chances são menores.