5 vantagens do jardim vertical além da estética

Além de contribuir para a estética de um projeto de arquitetura, trazendo o verde da natureza para lares, escritórios e espaços de entretenimento e lazer, as plantas dos jardins verticais ainda ajudam no isolamento acústico, térmico, melhoram a qualidade do ar e promovem sensação de relaxamento.

Para ajudar na contribuição de projetos cada vez mais verdes, a arquiteta Aline Zanoni oferece 5 vantagens do jardim vertical. Confira!

1. Estimula a criatividade

Segundo um estudo da Universidade de Queensland, na Austrália, as plantas ainda aumentam em 15% o rendimento das pessoas. Por isso, a especialista indica implementar as paredes verticais em locais destinados ao trabalho ou estudos.

“Nada melhor do que ter uma parede verde na área de trabalho ou estudos para auxiliar no foco, reduzir o estresse e aumentar a concentração. Esses ambientes geralmente possuem ar-condicionado; [por isso], fique atento nas plantas indicadas para este local, coloque próximo à janela e de vez em quando borrife água nas folhagens para mantê-las úmidas”, aponta a arquiteta.

2. Atrai boas energias

As plantas servem para decorar os espaços, mas também são ótimas aliadas para trazer mais vida e aconchego ao lar, principalmente quando colocadas na sala de estar. “[As plantas] atraem boas energias para a entrada da casa, muita gente acredita que elas podem afastar pessoas indesejáveis, energias ruins e trazer prosperidade. Ter um jardim na sala ajuda a manter a temperatura da casa. Os dias quentes ficam mais frescos e os dias frios ficam mais estáveis”, explica Aline Zanoni.

3. Purifica o ar

As plantas têm o poder de purificar o ar por meio da fotossíntese. “Nada melhor do que ter uma parede verde no quarto para ter um sono mais tranquilo, com as energias renovadas e ajudar a manter a temperatura estável. Procure usar as plantas como jasmim, hera, espada-de-são-jorge e suculentas. O jardim vertical também ajuda como isolamento acústico e auxilia a diminuir os ruídos externos”, afirma a profissional.

Em áreas externas, jardim vertical ajuda a manter a privacidade (Imagem: Krisana Tongnantree | Shutterstock)

4. Oferece privacidade em áreas externas

Para Aline Zanoni, a área externa é o local mais indicado para colocar as plantas, pois facilita realizar a manutenção. “Um jardim vertical instalado em uma área externa com piscina, por exemplo, [também] pode servir de proteção para a privacidade, […] além de ser muito bonito e deixar a sua área externa mais aconchegante”, afirma a arquiteta.

5. Ajuda o corpo a relaxar

Segundo a profissional, se você é daquelas pessoas que fazem do banho aquele momento de relaxamento, então o jardim vertical nesse cômodo fará toda a diferença. “As plantas ajudam a relaxar. Camomila, lavanda e jasmim são boas opções”, finaliza Aline Zanoni.

Por Evelyn Guimarães