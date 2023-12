5 saladas leves e nutritivas para o jantar

As saladas, ótimas para acompanhar refeições, são bastante versáteis, devido às possibilidades de combinações de ingredientes. Além disso, também ajudam quem busca perder peso de maneira saudável. Por isso, confira 3 receitas deliciosas para você preparar em casa!

Salada de rúcula com alface e frango

Ingredientes

1 maço de alface-crespa

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 peito de frango grelhado e cortado em tiras

Sal, mel, azeite, vinagre, pimenta-do-reino moída e mostarda a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, o espinafre e o frango e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o mel, o azeite, o vinagre, o sal, a pimenta-do-reino e a mostarda e misture bem. Após, despeje a mistura sobre a salada e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Salada de alface com manga e rabanete

Ingredientes

1 maço de alface-crespa

1 maço de agrião

2 tomates sem sementes e cortados em rodelas

sem sementes e cortados em rodelas 2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de vinagre

2 l de água

1 manga descascada e cortada em cubos

1 rabanete cortado em rodelas

1 palmito cortado em rodelas

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa, disponha todos os ingredientes. Em seguida, tempere com o sal, o azeite e o suco de limão e misture. Sirva em seguida.

Salada de agrião

Ingredientes

1 maço de agrião

170 g de atum sólido em óleo vegetal

sólido em óleo vegetal 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

100 g de tomate seco

1 xícara de chá de croûtons

1 gema de ovo crua

1 dente de alho descascado e picado

1 gema de ovo cozida

1/2 xícara de chá de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o agrião, o atum (reserve 1 colher de sopa), o pimentão, o tomate seco, os croûtons e misture bem. Reserve. Em um recipiente, coloque o restante do atum, a gema de ovo crua e o alho e mexa até obter uma pasta. Acrescente a gema cozida e o sal e misture novamente para incorporar. Aos poucos, adicione o azeite e misture bem. Sirva a salada com o molho.

Salada de alface com tomate e queijo feta (Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock)

Salada de alface com tomate e queijo feta

Ingredientes

1 maço de alface-crespa

2 tomates cortados em meia-lua

1 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas 2 fatias de queijo feta

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, o tomate, o pepino e a cebola e misture bem. Disponha as fatias de queijo feta sobre a salada e tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de beterraba com rabanete

Ingredientes

2 beterrabas descascadas

descascadas 4 rabanetes cortados em rodelas

200 g de frango grelhado e cortado em cubos

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída, gergelim e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as beterrabas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e, com a ajuda de uma faca, pique-as. Após, transfira o legume para um recipiente, adicione os rabanetes, os tomates e o frango e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Finalize salpicando com o gergelim e decore com a salsinha. Sirva em seguida.