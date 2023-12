12 cuidados importantes com o cachorro na praia

Com a chegada do calor, a praia pode ser um local maravilhoso para os tutores aproveitarem momentos de diversão e relaxamento com seus cachorros. Oferecendo uma ampla área aberta para brincadeiras, exercícios e interação ao ar livre, é um ambiente estimulante para os cães.

No entanto, é crucial ter consciência de que esse espaço exige cuidados específicos para garantir a segurança e o bem-estar do animal. Por isso, a seguir, confira algumas dicas de como garantir um bom passeio na praia para o seu cachorro!

1. Hidratação constante

A desidratação é comum em ambientes quentes. Por isso, oferecer água fresca e regularmente é essencial para manter o cão hidratado, prevenindo problemas de saúde sérios, como insolação e exaustão pelo calor.

2. Evite horas quentes

As altas temperaturas podem causar queimaduras solares e superaquecimento nos cachorros. Por isso, evite os horários mais quentes do dia para os passeios na praia e opte por atividades matinais ou no final da tarde. Além disso, ter acesso a áreas sombreadas permite que o animal descanse e se refresque, reduzindo o risco de superaquecimento e exaustão.

3. Protetor solar canino

Assim como os humanos, os cães também podem sofrer com queimaduras solares. Utilizar protetor solar específico para eles em áreas sensíveis, como nariz, orelhas e barriga, previne problemas de pele e queimaduras.

4. Banho de mar seguro

Não são todos os cães que sabem nadar, e nem todos gostam de água. Introduza gradualmente seu cachorro ao mar, evite áreas com correntezas fortes e sempre esteja por perto para garantir a segurança dele.

A água salgada do mar pode irritar a pele do animal, por isso é importante enxaguar o pelo após o banho (Imagem: Bohdan Malitskiy | Shutterstock)

5. Enxágue após o banho de mar

A água salgada e a areia podem irritar a pele do animal. Enxague-o com água-doce após o banho de mar para remover resíduos e evitar irritações.

6. Coleira e identificação

Manter o cão com coleira e identificação, com nome e telefone de contato do tutor, é crucial em locais movimentados como a praia, reduzindo o risco de perda ou fuga.

7. Cuidado com a temperatura da areia

A areia pode ficar muito quente e queimar as almofadas das patas do cachorro. Por isso, teste a temperatura com a mão antes de permitir que seu cão caminhe sobre ela. Nesse sentido, uma esteira ou toalha proporciona um local confortável para ele se deitar.

8. Evite alimentos impróprios

Restos de comida na praia podem ser perigosos para os cachorros, causando intoxicação alimentar. Dessa forma, evite que seu cão coma alimentos encontrados na areia.

9. Vermifugação e vacinação em dia

Ambientes externos, como praias, podem abrigar parasitas e aumentar o risco de contaminação. Manter a vermifugação e a vacinação atualizadas é fundamental para prevenir doenças.

10. Atenção ao comportamento

Observar o comportamento do cão é essencial. Se ele demonstrar sinais de estresse, cansaço ou desconforto, ofereça um local tranquilo para descansar.

11. Limpeza adequada

Recolher os dejetos do animal é uma questão de respeito aos outros frequentadores da praia e uma ação importante para manter o ambiente limpo e saudável.

12. Respeite outras pessoas e animais

Garantir que seu cão esteja sob controle e respeite o espaço de outros frequentadores, humanos ou animais, contribui para um ambiente harmonioso na praia e evita conflitos.