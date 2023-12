O grão-de-bico é um ingrediente muito utilizado na culinária vegetariana. Isso porque ele é uma opção saudável e muito nutritiva para consumir no dia a dia. Ele contém proteínas, fibras, minerais e vitaminas essenciais para a saúde do corpo, em especial para o coração. Além disso, por ser versátil, o grão-de-bico pode ser utilizado na composição de diversos pratos, como massas e bolinhos, o que o torna a opção perfeita para variar o cardápio.

Por isso, confira a seguir 4 receitas vegetarianas com grão-de-bico irresistíveis para você incluir nas refeições!

Homus rosa

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 2 dentes de alho com a casca

1 beterraba descascada e picada

1/4 de xícara de chá de azeite

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá da água do cozimento do grão-de-bico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a beterraba e o alho e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, disponha a mistura sobre um papel-alumínio, embrulhe e leve ao forno preaquecido a 230ºC por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desembrulhe.

Em seguida, retire a casca do alho e transfira-o para um liquidificador. Adicione o azeite, o suco de limão, o grão-de-bico e, aos poucos, a água do cozimento. Bata até obter uma consistência homogênea. Por último, junte a beterraba e bata mais um pouco até o homus obter uma cor rosa escuro. Transfira a mistura para um recipiente e sirva em seguida.

Rocambole de grão-de-bico

Ingredientes

120 g de grão-de-bico

120 g de floretes de brócolis picados

picados 50 g de cebola descascada e picada

Sal a gosto

Azeite para refogar e untar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra novamente com água, coloque sal e tampe. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, desligue o fogo, escorra a água, disponha o grão-de-bico em um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente os floretes de brócolis e mexa para incorporar. Tempere com sal e reserve. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa de grão-de-bico sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Cubra com o recheio de brócolis, enrole e transfira para uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Falafel de grão-de-bico (Imagem: Kalfa | Shutterstock)

Faláfel de grão-de-bico

Ingredientes

300 g de grão-de-bico

1 cebola roxa descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 g de sementes de coentro

1 colher de sopa de cominho

Sal, azeite, salsa, hortelã e coentro picado a gosto

e coentro picado a gosto Óleo de girassol para fritar

Farinha de trigo para enfarinhar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para um liquidificador. Adicione o azeite, a salsa, a hortelã e o coentro e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a cebola, o alho, as sementes de coentro e o cominho e bata novamente até incorporar.

Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha, achate com as mãos e disponha sobre um recipiente. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, com a ajuda de uma escumadeira, coloque, aos poucos, os bolinhos na panela e frite até dourar. Disponha-os sobre um recipiente forrado com papel-toalha e sirva em seguida.

Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

2 xícaras de chá de molho de tomate natural

1/2 xícara de chá de creme de leite de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha fresca picada a gosto

Creme de leite de aveia

1 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

3 xícaras de chá de água quente

2 colheres de sopa de óleo de girassol

Sal a gosto

Modo de preparo

Creme de leite de aveia

Em um recipiente, coloque a aveia, cubra com 1 xícara de chá de água e deixe de molho por 2 horas. Após, transfira a aveia para um liquidificador, adicione o restante da água, o óleo de girassol e o sal e bata por 5 minutos. Após, coe o creme de leite e transfira para um recipiente. Reserve.

Estrogonofe

Em uma panela, coloque o grão-de-bico, o molho de tomate e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Após, reduza o fogo, adicione o creme de leite de aveia e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com a cebolinha. Sirva em seguida.