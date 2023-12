5 saladas ricas em proteínas para começar a semana

As saladas são protagonistas de uma alimentação nutritiva e repleta de benefícios. Quando o objetivo é iniciar a semana com um cardápio saudável e leve, optar por pratos ricos em proteínas é uma ótima escolha. Essas opções não apenas proporcionam uma fonte essencial de nutrientes para a recuperação muscular e manutenção da saciedade, mas também trazem uma explosão de sabores e cores.

A seguir, confira 5 saladas proteicas para começar a semana bem!

Salada de quinoa com frango

Ingredientes

100 g de peito de frango grelhado e cortado em fatias

grelhado e cortado em fatias 100 g de quinoa cozida

Folhas de rúcula a gosto

5 tomates-cerejas cortado ao meio

1 pepino cortado em rodelas

1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas

1 abacate cortado em fatias finas

100 g de iogurte grego

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a rúcula, a quinoa, o frango, o pepino, a cebola-roxa, o abacate e o tomate-cereja. Depois, em um recipiente, misture o iogurte, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e sirva o molho sobre a salada.

Salada de atum com feijão-branco

Ingredientes

100 g de atum sólido natural

100 g de feijão-branco cozido

1 tomate picado

1 cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o atum, o feijão-branco, o tomate, a cebola-roxa e a salsa. Em seguida, adicione o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem todos os ingredientes e sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com abacate (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

Salada de rúcula com grão-de-bico

Ingredientes

100 g de grão-de-bico cozido

cozido 1 abacate cortado em cubos

Folhas de 1/2 maço de espinafre

1/2 batata-doce laranja corta em cubos

Suco de 1 limão

Gergelim branco e preto, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma forma, coloque a batata-doce e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o abacate, a batata-doce e as folhas de espinafre. Após, regue com azeite de oliva, suco de limão e sal. Mexa bem a salada e sirva em seguida com o gergelim.

Salada de lentilhas com queijo feta

Ingredientes

100 g de lentilha cozida

50 g de queijo feta picado

1 pepino cortado em cubos

1 pimentão vermelho picado

1 cebola-roxa cortada em fatias

cortada em fatias 2 colheres de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, junte a lentilha, o pepino, o queijo feta, o pimentão, a cebola e o coentro. Logo após, adicione o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture a salsa e deixe descansar na geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com brócolis e batata-doce laranja (Imagem: Losangela | Shutterstock)

Salada de quinoa com brócolis e batata-doce laranja

Ingredientes

100 g de quinoa cozida

50 g de brócolis cozido

1/2 batata-doce laranja cortada em cubos e cozida

cortada em cubos e cozida 8 tomates-cerejas cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa, o brócolis, a batata-doce e o tomate-cereja. Misture os ingredientes e regue com azeite de oliva, o suco de limão e o sal. Misture e sirva em seguida.