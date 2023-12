4 características do gato british shorthair 

O british shorthair, também conhecido como gato de pelo curto inglês, tem uma origem que remonta aos tempos antigos da Grã-Bretanha. Sua história está associada aos gatos domésticos trazidos pelos romanos durante a ocupação na região, onde esses felinos se misturaram a outros. Desenvolveu-se como uma raça reconhecida na Inglaterra do século XIX.

Inicialmente valorizados pela habilidade em caçar roedores em navios e armazéns, esses gatos foram cruzados com outras raças, incluindo gatos persas, resultando na variedade de cores e características físicas que vemos hoje.

A seguir, conheça algumas características sobre essa fascinante raça!

1. Aspectos físicos

O gato de pelo curto inglês é uma raça felina com características encantadoras. Possui um corpo robusto, compacto e musculoso, com um tamanho médio a grande. Seu peso varia entre 4 e 7 quilos para os machos e 3,5 a 5,5 quilos para as fêmeas.

O pelo curto, denso e macio é uma de suas marcas registradas. Possui várias cores e padrões, sendo mais comum o azul (cinza), embora existam outras tonalidades como creme, branco, preto, bicolor, entre outros. Seu rosto apresenta bochechas cheias, olhos redondos e grandes, expressivos em tons de amarelo ou cobre, e orelhas pequenas e arredondadas.

2. Cuidados com a alimentação e a saúde

Quanto aos cuidados com alimentação e saúde, uma dieta balanceada e adequada é essencial para a saúde do british shorthair. Deve-se fornecer alimentos de qualidade, controlando a quantidade para evitar a obesidade, pois essa raça tem propensão a ganhar peso. Além disso, é importante realizar consultas regulares ao veterinário, bem como manter as vacinas em dia e cuidar da higiene bucal para evitar problemas dentários.

O british shorthair é um gato conhecido pela natureza dócil e afetuosa (Imagem: PHOTOCREO Michal Bednarek | Shutterstock)

3. Temperamento e personalidade

O gato de pelo curto inglês é conhecido por sua natureza tranquila, dócil e afetuosa. São animais sociáveis e de fácil convivência, gostam da companhia de seus tutores e são especialmente apegados à família. Tendem a ser independentes, mas apreciam a interação humana e os momentos de carinho, tornando-os excelentes companheiros para todas as idades.

4. Educação e socialização

No que diz respeito à educação, os gatos dessa raça são naturalmente inteligentes e adaptáveis, além de tranquilos e menos propensos a demonstrar comportamentos agressivos. Além disso, oferecer brinquedos, arranhadores e estimulação mental ajuda no desenvolvimento saudável do british shorthair.

Quanto à socialização, introduzi-los gradualmente a diferentes ambientes, pessoas e outros animais desde cedo pode ajudar a fortalecer seu lado sociável e evitar a timidez.