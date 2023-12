8 dicas infalíveis para se dar bem no Enem

Com a aproximação do Enem, que acontece nos dias 5 e 12 de novembro, é fundamental que os candidatos estejam preparados, tanto em relação aos estudos quanto ao condicionamento físico e mental. Com dez horas e meia de duração, o exame representa hoje o principal caminho para o ingresso nas principais faculdades públicas e privadas do país, além de algumas estrangeiras.

Por isso, é importante se preparar estrategicamente. Madson Molina, coordenador do Curso Anglo, preparatório para o vestibular, traz algumas dicas práticas do que ainda pode ser feito nesta etapa final. Confira:

1. Revise os assuntos que você tem dificuldade

Por ser um tempo escasso, nesse período, vale a pena estudar os pontos em que o estudante sente mais dificuldade, aumentando a chance de acertar uma questão mais complexa durante a prova.

2. Trabalhe com estatísticas

O segundo ponto apresentado por Madson Molina é que o candidato deve estudar apenas o que cai na prova. Para isso, é importante buscar estatísticas e gráficos sobre os assuntos de maior incidência nos anos anteriores.

3. Estabeleça uma rotina

Segundo Madson Molina, o vestibulando deve manter a organização no seu dia a dia, pois isso os deixa mais seguros. “Por incrível que pareça, para um vestibulando, a rotina é um ambiente seguro. Logo, é essencial que ele tenha os seus estudos muito bem-organizados e siga essa rotina”, diz o coordenador do Curso Anglo.

4. Distraia a mente

É importante que os vestibulandos não fiquem focados apenas nos estudos. Nesse sentido, vale passear com os amigos, com os familiares e fazer coisas de que gosta, mas, naturalmente, sem exageros.

Boas noites de sono ajudam a relaxar a mente para a prova (Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock)

5. Cuide da saúde física e mental

Manter a mente e o corpo saudável nesses últimos dias é essencial para o estudante ir bem na prova, afinal, é necessário estar relaxado para conseguir se concentrar nas questões. “Nesse período, em que a demanda dedicada aos estudos é muito alta, também tem as diversas pressões, porque agora está chegando o momento ‘para valer’. Então, o equilíbrio da saúde mental e física é essencial. O estudante tem que ter, de fato, boas noites de sono, momentos de lazer com atividades físicas e culturais e até uma saída com os amigos como uma válvula de descompressão”, afirma o especialista.

6. Faça simulados

Para manter o foco durante a prova, é importante ter feito simulados com antecedência, acessando versões do exame de anos anteriores disponibilizadas pelo próprio site do INEP. Ao resolver as questões, o estudante precisa observar e anotar quais caminhos deram certo, reforçando seus pontos fortes.

“A dica é que ele faça isso algumas vezes, porque assim vai criando um caderninho que é como se fosse um ‘manual próprio de resolução de provas e simulados’. Quando for para valer, antes da prova do Enem, o candidato olha para esse caderninho, que, primeiro, vai mostrar para o cérebro que esse é um evento recorrente, pelo qual ele já passou, e ele vai relembrar quais são as suas práticas consagradas de resolução de prova”, conta o coordenador do Curso Anglo.

7. Observe o tema da redação e dos textos

Para o primeiro dia, com provas de redação, linguagens e Ciências Humanas, a recomendação é que o candidato inicie a prova olhando o tema da redação e os textos de apoio, sem escrevê-la. “Assim, ao longo do exame, ele terá insights e poderá anotar suas ideias e deixar para estruturar o texto e passar a limpo, faltando 1 hora para o final da prova. Essa é uma dica importante, porque, em vez de fazer a redação em apenas uma hora, o estudante acaba por fazer em 5 horas e meia”, diz Madson Molina.

8. Classifique as questões de acordo com o nível de dificuldade

Para o segundo dia, que traz as provas de Matemática e Ciências da Natureza, a dica é identificar as questões fáceis, médias e difíceis, colocando códigos do lado de cada uma (F, M e D). Depois, vale a pena priorizar as resoluções mais tranquilas, pois o Enem valoriza na correção TRI (Teoria de Resposta ao Item).

Por Julia Vitorazzo