8 dicas para viajar com o cachorro de forma segura

Conhecer novos lugares e criar memórias ao lado do melhor amigo é uma experiência maravilhosa. Para os tutores de pets, as viagens são momentos para estreitar laços e, para os cães, elas são pura diversão. Afinal, esses animais adoram desbravar novos locais na companhia da família. Mas, antes de “cair na estrada”, são necessários alguns cuidados para que o passeio seja seguro e confortável para o cachorro.

Como planejar uma viagem com cães?

Na hora de decidir o destino, o tutor deve levar em consideração alguns fatores, como a distância até o local, assim será possível programar paradas durante o trajeto. Além disso, verificar com antecedência se a hospedagem aceita animais de estimação e se a região conta com locais amigáveis para os pets. Desta forma, é possível escolher o melhor local para viver novas aventuras com o cãozinho.

Com o roteiro definido é hora de seguir com o planejamento do passeio. Para facilitar esse momento, a médica veterinária Tais Motta Fernandes lista 8 dicas para uma viagem repleta de boas memórias ao lado do cachorro. Confira!

1. Prepare o pet para viajar

Acostume o pet com o carro antes de pegar a estrada. Faça pequenos trajetos por algumas semanas para que ele possa se familiarizar com o ambiente.

2. Faça um passeio antes

No dia da viagem, faça um longo passeio com o animal, isso ajudará a gastar a energia e deixará o cachorro mais tranquilo durante o percurso.

Alguns cachorros podem se sentir enjoados durante a viagem de carro (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

3. Cuidado com a alimentação

Ofereça uma alimentação leve para o pet cerca de 2 horas antes da viagem para evitar enjoo. O uso de antieméticos pode auxiliar os cães, visto que alguns animais não se sentem bem dentro do carro e ficam enjoados com mais facilidade.

4. Use dispositivos de segurança

Os animais devem ser transportados usando um dispositivo de segurança, como caixa de transporte, cadeirinha ou cinto de segurança próprio para cães. A escolha do item deve levar em consideração o porte do animal. Nunca leve o pet solto no carro!

5. Arrume a mala do pet

Prepare a mala com os acessórios do cão, como potes, caminha, mordedores e alimentação. Lembre-se também de levar itens para que ele se sinta confortável, como brinquedos. Na caixa de transporte, por exemplo, o tutor pode colocar o cobertor do animal para reforçar a sensação de segurança.

6. Carteira de vacinação

Não esqueça de levar a carteira de vacinação do pet. É importante que ele esteja com a imunização e a vermifugação em dia antes de viajar.

7. Faça paradas

Faça pausas no percurso para que o animal possa descansar, caminhar um pouco e fazer as necessidades fisiológicas. Aproveite esse momento para oferecer água e manter o cão hidratado.

8. Prepare-se em caso de urgência

Tenha um checklist emergencial, pois imprevistos podem acontecer. O tutor deve verificar com antecedência quais os veterinários mais próximos em caso de urgência.

Por Gisele Assis