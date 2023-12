5 filmes de animação sobre inteligência artificial

O universo cinematográfico está repleto de produções com robôs e inteligência artificial (IA), desde roteiros fantasiosos e com futuro distópico até obras que se aproximam da realidade e abordam a relação dos humanos com a tecnologia.

No entanto, um gênero que se destaca quando o assunto é inteligência artificial é a animação, sobretudo as produções focadas no universo infantil. Afinal, não é muito difícil encontrar filmes com robôs engraçados e crianças alegres que se aventuram explorando o mundo, como sugere exatamente as novas possibilidades do IA.

Por isso, selecionamos as 5 melhores animações com robôs e inteligência artificial para você!

1. Ron Bugado (2021)

‘Ron Bugado’ reflete sobre a relação do ser humano com a tecnologia de forma divertida (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios)

Incentivando a socialização entre as crianças, o filme dirigido por Sarah Smith e Jean-Philippe Vine narra a história do jovem Barney, um menino de 11 anos com dificuldade para fazer novas amizades, e seu melhor amigo Ron, uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda e fala.

Na trama, a amizade improvável segue muito bem e mantém Barney na sua zona de conforto. No entanto, a relação é abalada quando o menino descobre que seu amigo robô não está funcionando muito bem. Então, os dois saem em uma aventura emocionante para explorar novas possibilidades. Ao longo dessa aventura, a amizade entre eles pode se mostrar mais verdadeira do que nunca.

2. Operação Big Hero (2014)

‘Operação Big Hero’ foi premiado como melhor filme de animação em 2015 (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Premiado com o Oscar de ‘Melhor Filme de Animação’, o longa é um dos grandes sucessos da Disney e, geralmente, conquista todas as idades. Isso porque a produção conta a história de Hiro Hamada, um garoto prodígio que, aos 13 anos, cria um poderoso robô para participar de uma luta clandestina em que pretende ganhar dinheiro.

Mas Tadashi, seu irmão, tem outros planos e convence o menino a levar a invenção ao laboratório em que ele trabalha, que está repleto de novas invenções. Diante de novas possibilidades, Hiro se apaixona pelo local e deseja formar-se ali. Mas, para isso, ele terá que apresentar a sua invenção e convencer o professor Callahan a matriculá-lo. Porém, as coisas não saem como esperado e Hiro, deprimido, encontra apoio no robô inflável Baymax, criado pelo irmão.

3. Wall-E (2008)

‘Wall-E’ é um dos filmes mais famosos sobre inteligência artificial e propõe mudanças na relação do homem com o planeta Terra (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures e Walt Disney Studios Motion Pictures)

Um clássico dos filmes sobre inteligência artificial, a obra acompanha a trajetória de Wall-E, um robô deixado na Terra, com outros dispositivos, para limpar o planeta, enquanto os humanos vivem em uma nave até poderem voltar.

Acontece que o retorno é adiado e os robôs começam a parar de funcionar, menos Wall-E, que se mantém graças à sua capacidade de autoconcerto. A vida do robô no planeta consiste em juntar pilhas de lixo. Entretanto, tudo muda quando surge uma nave que traz um novo e moderno robô chamado ‘Eva’. A partir disso, Wall-E fica curioso pela nova habitante.

4. Robôs (2005)

‘Robôs’ ilustração de forma inusitada um mundo controlado por robôs (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios)

Um filme de ação/aventura dedicado à família, ‘Robôs’ conta a inusitada história de Rodney Lataria, um robô com o dom de inventar máquinas, mas que trabalha com seu pai lavando pratos. Inspirado pelo sonho de conhecer o seu ídolo, o Grande Soldador, ele decide partir em uma viagem rumo a Robópolis.

Porém, ao chegar à cidade, ele percebe que a busca pode não ser tão simples quanto imaginava. Por isso, decide se juntar aos ‘Enferrujados’, um grupo de robôs de rua. Mas, sem desistir de seu ideal, continua atrás do Grande Soldador, tudo isso enquanto enfrenta situações perigosas que colocam em risco a existência de Robópolis.

5. Pinocchio 3000 (2003)

‘Pinocchio 3000’ é uma adaptação do clássico filme do menino de madeira de 1940 (Imagem: Reprodução digital | Les Films Christal e Filmes)

Inspirado no clássico menino de madeira, a produção atualizada é ambientada nos anos 3000, em que o sonho de Pinocchio, o menino robô, é tornar-se um menino de verdade. Para isso, ele faz de tudo. Inclusive, aceita a ajuda de uma fada que lhe propõe transformá-lo em um protótipo de super-robô equipado com emoções humanas. Mas, como nem tudo é de graça, antes de ter o seu sonho realizado, Pinocchio terá que compreender a diferença entre o certo e o errado.