5 dicas para cuidar da pele no fim de ano

À medida que nos envolvemos nas festividades de fim de ano, é fácil deixar os cuidados com a pele em segundo plano. No entanto, é essencial dedicar tempo para mantê-la saudável. Hidratação adequada, limpeza suave e proteção solar continuam sendo essenciais, garantindo que a pele permaneça radiante e pronta para qualquer situação.

“Durante as festas de fim de ano, uma série de fatores contribui para o surgimento de acne e marcas de expressão, tanto por deixar os cuidados com a pele de lado quanto por geralmente ser marcado por ‘fugas da dieta’, uso de muita maquiagem, bebida e noites acordada, como no Réveillon, o que afeta a saúde e a qualidade da pele”, conta a Dra. Nicolly Machado, médica pós-graduada em dermatologia

A seguir, confira algumas dicas da dermatologista para manter a beleza e saúde da pele neste período!

1. Invista no skincare

Para uma pele radiante, ter uma rotina de skincare é crucial. “Durante as festividades do Ano Novo, mantenha a rotina de cuidados com a pele. Lave o rosto regularmente para remover impurezas, utilize produtos adequados ao seu tipo de pele e não dispense a hidratação para preservar a vitalidade e o brilho”, indica a Dra. Nicolly Machado.

2. Cuidado com excessos na alimentação e nas bebidas

Para manter a pele bonita e saudável, a dermatologista aconselha ficar de olho no que você consome, principalmente na quantidade. “Você não precisa abrir mão das fartas ceias, apenas controlar a ingestão de alimentos ricos em açúcar e sal, optando por refeições equilibradas. Beba água para manter a hidratação e limite o consumo de bebidas alcoólicas, que desidratam a pele”, sugere.

3. Evite dormir maquiada

Dormir maquiada é prejudicial à pele por diversos motivos. Isso porque os produtos obstruem os poros, aumentando o risco de acne e irritações. “Ao fim das festas, remova completamente a maquiagem para evitar obstrução dos poros, permitindo à pele respirar e evitar possíveis irritações ou inflamações que podem gerar acne”, destaca a Dra. Nicolly Machado.

O protetor solar é um dos grandes aliados para manter a saúde e a beleza da pele (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

4. Use protetor solar e hidratante

Diante do calor intenso, utilizar protetor solar e um creme hidratante é essencial. “Com as altas temperaturas, é importante aplicar protetor solar durante o dia para proteger a pele dos raios UV. Mantenha-a hidratada com um creme adequado ao seu tipo de pele para preservar sua saúde e elasticidade”, recomenda a médica.

5. Tenha uma boa noite de sono

Priorize seu bem-estar durante as festividades. “Ficar noites de sono acordado é prejudicial à saúde da pele e à saúde como um todo, por isso o sono adequado é essencial. Descanse bem para permitir a regeneração celular, favorecendo a renovação da pele e evitando a aparência cansada após as festas de fim de ano”, finaliza Dra. Nicolly Machado.

Por Tayanne Silva