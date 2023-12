Quiet Beauty: conheça a tendência que prioriza a beleza natural

Se na categoria de compras o Quiet Luxury (luxo silencioso), que prioriza a consciência sustentável em relação ao consumo, é um dos grandes destaques; na sessão de estética, o Quiet Beauty tem ganhado cada vez mais visibilidade, pois visa realçar a beleza individual de maneira natural. A tendência surge como um contraponto ao boom da harmonização facial e cirurgias plásticas no rosto.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Marco Polo Rios, especialista em cirurgias associadas, as pessoas estão buscando mudanças mais discretas, visando fugir de tendências clássicas promovidas pelo meio digital e até esconder que passaram por algum procedimento estético.

“No consultório, observamos dois tipos de pacientes: aqueles que vêm com o conceito de beleza pré-estabelecido, com referências de influencers, e pacientes que buscam, cada vez mais, uma melhora sem que a percepção da cirurgia seja estigmatizante. Ou seja, a pessoa quer sair na rua e ser percebida como mais bela e mais jovem, sem a necessidade de exageros”, completa.

Busca por reversão de procedimentos padrões

Segundo o especialista, os pacientes têm buscado ressaltar a sua própria beleza de forma discreta, fugindo do estigma da repetição de padrões, e a internet tem impulsionado este movimento. “Atualmente, está crescendo o número de pessoas que buscam reverter a harmonização facial, muito por conta da influência da nova tendência do quiet beauty”, reforça o Dr. Marco Polo Rios.

Insatisfação com procedimentos estéticos tradicionais aumenta a busca pelo ‘Quiet Beauty’ (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Descontentamento com tratamentos estéticos

O especialista pontua que os usuários das redes sociais devem ficar atentos aos padrões congelados de definição de beleza corporal ou facial, em que as pessoas repetem as mesmas características presentes na fisionomia de pessoas famosas ou influencers, como a harmonização facial, já que, em alguns casos, o descontentamento com a técnica leva a reversão do método por meio do uso da enzima hialuronidase, substância que consegue degradar instantaneamente o ácido hialurônico.

Apesar disso, vale ressaltar que nem todos os procedimentos estéticos são removíveis, como a toxina botulínica, conhecida como botox. Nestes casos, o recomendado é aguardar o efeito passar, podendo ter uma duração de até 12 semanas.

De qualquer modo, um profissional devidamente capacitado pode e deve realizar o procedimento mantendo a naturalidade e sem descaracterizar o paciente, visando evitar problemas como estes, que ressaltam os benefícios de optar pelo quiet beauty.

Por Julia Fagundes