5 cervejas para harmonizar com os pratos de Natal e Ano-Novo

Com as altas temperaturas marcando presença nas festividades de fim de ano, a escolha da bebida perfeita para acompanhar as ceias ganha ainda mais importância. Assim, a cerveja artesanal se torna uma excelente opção. Mas, ao romper a tradição do vinho, é importante saber combiná-la com os alimentos para aproveitar a refrescância e a sofisticação da bebida.

Para isso, o mestre cervejeiro da Mad Brew, Matheus Falcão, lista algumas das melhores combinações de cervejas artesanais para harmonizar com as comidas mais tradicionais das festas de Natal e Ano-Novo. Confira!

1. Hop Obsession para o peru assado

O peru assado é o prato mais tradicional nas festas natalinas. “O peru de Natal combina muito bem com a cerveja Hop Obsession, pois a American IPA oferece um perfil lupulado e cítrico para cortar a gordura do peru”, diz Matheus Falcão.

2. Witchbier para Salada de bacalhau e cordeiro

Segundo o sommelier de cerveja, o bacalhau e o cordeiro harmonizam melhor com a cerveja Witchbier. A bebida tem notas frutadas, cítricas e condimentadas, complementando bem a salada de bacalhau, adicionando uma dimensão de sabor sutil sem dominar os sabores delicados do peixe. Para o cordeiro, as notas condimentadas proporcionam um contraste refrescante.

A cerveja Red Alert harmoniza perfeitamente com pernil suíno (Imagem: gkrphoto | Shutterstock)

3. Red Alert para pernil suíno

O pernil suíno está entre um dos pratos favoritos das festividades. “Se a pessoa preferir um pernil, a cerveja Red Alert é perfeita, pois possui notas maltadas e levemente tostadas, harmonizando muito bem com o sabor suculento do pernil suíno”, diz o especialista em cerveja.

4. Black Mind e Weisstein para Sobremesas

Nas festas de fim de ano, as sobremesas não ficam de fora. “Para quem não abre mão de uma boa sobremesa, o sommelier indica as cervejas Black Mind e Weisstein. A primeira possui sabores tostados e a segunda tem notas frutadas e leves, ambas harmonizam muito bem com pavês, pudins, entre outros doces”, garante Matheus Falcão.

5. Freak Lab para rabanada

Prato tipicamente natalino que não pode faltar na ceia dos brasileiros. Para o mestre cervejeiro, uma boa cerveja para acentuar o sabor das rabanadas é a Freak Lab. “Por ser ácida, ela corta a doçura dessa guloseima, proporcionando uma combinação interessante e refrescante”, diz.

Por Evelyn Guimarães