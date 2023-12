8 diferenças entre as raças pinscher e chihuahua 

As confusões entre o pinscher e o chihuahua são comuns devido a algumas semelhanças físicas entre essas raças de cães pequenos. Ambos possuem orelhas eretas e uma aparência graciosa. Além disso, suas cabeças arredondadas e olhos expressivos podem contribuir para a confusão, especialmente em filhotes ou quando não se está familiarizado com as diferenças.

Por isso, a seguir, confira 8 diferenças entre o pinscher e o chihuahua!

1. Origem e história

Originário da Alemanha, o pinscher é conhecido por ser uma raça antiga, descendente de cães de fazenda que trabalhavam como caçadores de roedores. O chihuahua, por sua vez, teve origem no México e é considerado uma das raças mais antigas das Américas, associada a culturas pré-colombianas.

2. Tamanho

Geralmente, o pinscher é um pouco maior em comparação com o chihuahua, atingindo uma altura de 25 a 30 centímetros e um peso entre 4 e 6 quilos. Já o chihuahua é a menor raça de cão do mundo, pesando entre 1,5 e 3 quilos e alcançando uma altura de 15 a 23 centímetros.

3. Pelagem

O pinscher possui uma pelagem curta e densa que não requer muitos cuidados, sendo de fácil manutenção. O chihuahua, por outro lado, apresenta duas variedades de pelagem: lisa e longa; e esta última necessita de cuidados regulares para evitar nós e emaranhados.

Apesar de pequeno, o chihuahua é ousado, carinhoso e tende a se apegar profundamente ao tutor (Imagem: Ratchat | Shutterstock)

4. Personalidade

O pinscher é conhecido por ser alerta, corajoso, inteligente e enérgico. Gosta de interagir com as pessoas e é um bom cão de guarda. O chihuahua, apesar de pequeno, é ousado, alerta, carinhoso e muitas vezes se apega profundamente ao tutor. Porém, pode ser reservado com estranhos.

5. Relação com crianças e outros animais

O pinscher costuma se dar bem com crianças mais velhas e outros animais quando socializado desde cedo. O chihuahua, por outro lado, pode ser mais sensível e não se dá bem com crianças pequenas devido ao seu tamanho frágil. Também pode ser desconfiado com estranhos e outros animais.

6. Expectativa de vida

O pinscher normalmente vive entre 12 e 15 anos, com alguns ultrapassando essa idade. O chihuahua geralmente vive de 12 a 20 anos, podendo ter uma vida longa se receber os cuidados adequados.

7. Saúde

Os pinschers tendem a apresentar menos problemas de saúde em comparação com o chihuahua. Porém, podem ter predisposição a problemas articulares e cardíacos. Já os chihuahuas são propensos a problemas de saúde como luxação patelar, problemas dentários e hipoglicemia devido ao seu pequeno tamanho.

8. Preferência por clima

Os pinschers adaptam-se bem a diferentes climas devido à sua pelagem curta e densa. Os chihuahuas, no entanto, são sensíveis ao frio devido ao seu tamanho e podem precisar de proteção extra durante o inverno.