4 receitas especiais de bolo para o Natal

Os bolos são uma sobremesa muita deliciosa e versátil. Por isso, podem ser servidos em diversas ocasiões, inclusive na ceia de Natal. Afinal, quando combinados com os ingredientes tradicionais do período, rendem receitas de dar água boca e perfeitas para decorar a mesa de Natal. Por isso, confira a seguir 4 opções de bolos gostosos e fáceis de fazer para uma ceia especial!

Bolo de chocolate com glacê e cereja

Ingredientes

Massa

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 1 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

250 g de açúcar de confeiteiro

2 colheres de sopa de licor de cereja

2 colheres de sopa de suco de limão

Cerejas para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o açúcar e o chocolate em pó e misture bem. Adicione os ovos e o óleo e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a água e a farinha de trigo e misture para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma batedeira, coloque o açúcar, o licor e o suco de limão e bata até obter um glacê liso. Após, com a ajuda de uma colher, disponha o glacê sobre o bolo e finalize decorando com as cerejas. Sirva em seguida.

Bolo com frutas cristalizadas

Ingredientes

Massa

4 ovos

1 xícara de chá de leite

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

4 colheres de sopa de manteiga

2 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de uvas-passas

1/2 xícara de chá de frutas cristalizadas

cristalizadas Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de sopa de leite

Frutas cristalizadas para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, o açúcar, a baunilha, a manteiga e misture bem. Adicione o sal e a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Junte as uvas-passas e a frutas cristalizadas e mexa. Após, unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos.

Enquanto isso, em um recipiente, coloque o leite e o açúcar e misture bem. Depois, retire o bolo do forno, espere esfriar, desenforme e espalhe a mistura sobre ele. Finalize decorando com as frutas cristalizadas e sirva em seguida.

Bolo Red Velvet (Imagem: amberto4ka | Shutterstock)

Bolo Red Velvet

Ingredientes

Massa

3 ovos

300 g de farinha de trigo

270 g de açúcar

1 colher de sopa de cacau em pó

5 colheres de sopa de manteiga derretida

200 ml de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de vinagre branco

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

2 colheres de chá de corante alimentício vermelho

1 pitada de sal

2 colheres de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

450 g de cream cheese

6 colheres de sopa de manteiga

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o vinagre e o leite e reserve. Em um pote, coloque a manteiga e o corante e mexa até dissolver completamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos, o sal e o açúcar e misture bem. Adicione a manteiga com o corante, o iogurte, o leite e o vinagre e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e o cacau em pó e mexa para incorporar. Por último, coloque a essência de baunilha, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture.

Após, unte duas formas redondas com fundo removível com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Divida a massa entre elas e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme, esfarele a massa e reserve.

Recheio

Em um batedeira, coloque o cream cheese e a manteiga e bata por 3 minutos. Adicione a essência de baunilha e o açúcar e bata novamente até incorporar.

Montagem

Cubra uma assadeira funda com plástico-filme e forre com a massa do bolo. Cubra com o recheio e repita o processo até preencher toda a forma, finalizando com a massa. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, com cuidado, desenforme o bolo e finalize com mais uma camada de recheio. Sirva em seguida.

Bolo de nozes

Ingredientes

4 ovos

100 g de manteiga

1/5 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de canela em pó

2/5 de xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de nozes picadas

picadas 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque os ovos, a manteiga e o açúcar mascavo e bata até obter um creme. Adicione a canela, a farinha de trigo, o leite, as nozes e o fermento químico e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a massa para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e finalize decorando com o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.