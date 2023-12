A beleza das pernas é um assunto ainda mais comum no verão, temporada em que as roupas são geralmente mais curtas. No entanto, há pessoas que sofrem com um problema comum nas pernas: manchas escuras e pontos pretos semelhantes a sementes de morango.

“Muitas pessoas apelidaram essa alteração como ‘pernas de morango’, pois ela exemplifica o termo médico, que é queratose pilar. Trata-se, na verdade, de poros abertos contendo óleo, sujeira ou bactérias, que surgem geralmente após a depilação”, afirma o dermatologista Dr. Renato Soriani, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Causas das ‘pernas de morango’

O dermatologista explica que a queratose pilar ocorre quando a pele cria um acúmulo de uma proteína chamada queratina – o mesmo bloco de construção para cabelo, pele e unhas – que, consequentemente, cria um tampão que bloqueia o folículo capilar, levando a pequenas saliências. “O tampão também pode desencadear inflamação na pele, que causa a vermelhidão ao redor de cada folículo piloso”, explica o médico.

Além disso, os folículos capilares podem ficar irritados com o suor e a fricção, portanto, usar roupas largas e manter a pele fresca e seca pode ajudar. Em alguns casos, as manchas individuais podem ficar inflamadas. “Então não mexa nessas manchas, pois isso pode causar irritação e até mesmo cicatrizes permanentes”, recomenda o Dr. Renato Soriani.

Regiões do corpo afetadas pela queratose pilar

Segundo o Dr. Renato Soriani, a queratose pilar se manifesta com mais frequência na parte de trás dos braços, mas muitas pessoas também podem ter saliências pequenas e duras nas coxas, pernas e até mesmo nas costas. A foliculite é outra condição que pode ter uma aparência semelhante e é desencadeada por folículos pilosos inflamados e irritados nas coxas e pernas.

“Ambas as condições são muito comuns e não são perigosas, mas às vezes podem causar coceira ou dor. No entanto, as pessoas geralmente se incomodam apenas com a aparência estética”, diz o médico, que completa: “Pessoas com pele sensível, como aquelas com eczema, são mais propensas a ter e apresentar sintomas de queratose pilar”.

A queratose pilar pode ser tratada com alguns cuidados básicos na rotina (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Formas de tratar o problema

De acordo com o médico, embora inofensivas, as ‘pernas de morango’ são, infelizmente, muito comuns e desagradáveis esteticamente. Mas, uma boa notícia é que elas podem ser tratadas e, até mesmo, prevenidas, basta adotar alguns cuidados, como:

1. Hidrate a pele

Nestes casos, a hidratação da pele é fundamental. “Para prevenir, use um creme suave ao se depilar e uma navalha ou depilador com menos lâminas (duas lâminas são o ideal) para evitar mais irritação. Depois, aplique um creme hidratante com ingredientes como aveia coloidal ou ceramidas, que ajudam a acalmar e proteger a pele para minimizar o aparecimento de manchas escuras”, diz o especialista, que ressalta: “Cuidado com os cremes mais pesados com óleo mineral, pois eles obstruem os poros”.

2. Evite esfregar a região com pontos

Esfregar a pele na tentativa de retirar os pontos pretos é um erro muito comum, mas que em hipótese alguma deve ser feito. “Embora essa técnica seja uma correção temporária, ela desmembra os tampões de queratina. A esfoliação áspera pode inflamar mais a pele e o pelo, causando vermelhidão e tornando a condição ainda mais perceptível”, alerta o dermatologista.

3. Invista em tratamentos estéticos

Uma das formas menos agressivas de tratamento é o Hydrabody, versão corporal recém-chegado ao Brasil da hidrodermoabrasão do equipamento Hydrafacial. “Ele traz o mesmo sistema Vortex-Fusion®️ presente nas ponteiras faciais. O design espiral exclusivo da tecnologia é capaz de gerar um efeito de vórtice que, combinado à tecnologia de sucção a vácuo do equipamento, consegue expelir e remover facilmente as impurezas da pele enquanto fornece soluções hidratantes e nutritivas”, explica o profissional.

A tecnologia também pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, promovendo uma pele mais saudável, além disso, pode nutrir e acalmar a região afetada pelos pontos pretos. “Essa é considerada uma tecnologia de ponta que promove uma limpeza profunda, esfolia a pele, tem ação do peeling e hidratação com boosters; com isso, a melhora da queratose é gradativa”, diz o médico.

Por Maria Claudia Amoroso