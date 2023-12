13 nomes de cachorro populares entre os brasileiros

A escolha do nome de um animalzinho desempenha um papel significativo quando um novo membro da família é recebido, seja ele um cachorro, um gato, um passarinho, um coelho ou outro pet. Nesse contexto, a Preply, plataforma de idiomas que conecta alunos e professores online, realizou uma pesquisa para descobrir os nomes e os apelidos mais populares desses bichinhos no Brasil, além das principais curiosidades e influências na hora de denominá-los. Confira a seguir!

Origem dos nomes criativos para cachorros

Quando se trata de definir como chamá-los, a população tem muitas fontes de inspiração. A pesquisa revelou que 17% dos brasileiros escolhem os nomes de seus bichinhos com base em personagens de filmes. Outros 16% afirmam que se baseiam em figuras de desenhos animados para isso. No entanto, 18% dizem que não houve nenhuma inspiração e simplesmente escolheram porque acreditavam que combinavam com o seu animal.

“As pessoas costumam ser muito originais quando batizam as mascotes, escolhendo nomes estrangeiros inspirados em filmes, personagens, objetos, alimentos ou bebidas, sendo que essa decisão reflete os seus gostos, interesses e senso de humor”, diz Sylvia Johnson, diretora de Metodologia da Preply.

“É curioso ainda notar como eles podem variar de acordo com a cultura e as tendências do momento, mas, independentemente disso, o aspecto mais importante é garantir sempre que ele seja amado e receba os devidos cuidados”, acrescenta.

Cultura pop inspira os nomes dos pets

Para a publicitária Karine Sales, que tem três cachorros, a cultura pop teve uma forte influência e um papel decisivo: todos os seus pets foram nomeados com base em personagens da animação Toy Story. “Esse é o meu desenho animado favorito da infância e a escolha do nome do meu primeiro cachorro ocorreu de maneira surpreendente e natural”, conta.

“Enquanto eu e meu marido assistíamos ao quarto filme da franquia em casa, a moça da adoção trouxe o Woody nesse exato momento. Não tínhamos decidido nada ainda, mas, quando vi ele, senti que tinha que ser algo relacionado a esse universo. Pouco tempo depois, o Buzz e o Bala no Alvo se juntaram à família canina”, diz Karine Sales.

Nomes e apelidos inspirados na cultura pop estão entre os mais populares para os pets (Imagem: LIGHT FOR LIFE | Shutterstock)

Nomes e apelidos populares para cães

Segundo o levantamento, os nomes de gênero feminino dominam e, junto a suas variações, Nina, Mel, Lily e Julieta são, respectivamente, os mais comuns. Quanto aos masculinos, os favoritos são:

Bob;

Thor;

Fred;

Leão;

Tigrão;

Hulk;

Scooby-Doo;

Mingau;

Romeu.

Entre os tipos de apelidos mais comuns no Brasil, estão as variações de nomes dos pets, sejam elas no aumentativo ou no diminutivo, como:

Filho – 30%

Bebê – 28%

Nenê – 22%

Príncipe/Princesa – 21%

Amorzinho – 17%

Lindo – 16%

Gordinho – 14%

Gordo – 13%

Fofo – 12%

Nomes estrangeiros também são tendência

O estudo descobriu que 15% interagem em outro idioma com os seus peludinhos, sendo que 9% dos brasileiros falam em inglês como língua adicional na hora de se comunicar com os pets. Além disso, 4% escolhem o espanhol como alternativa para interagir com seus companheiros e 40% alteram o tom de voz com frequência quando falam com eles.

“Em um mundo cada vez mais globalizado, a escolha de nomes estrangeiros para nossos animais de estimação reflete fortemente a influência da cultura internacional. Essa tendência destaca a nossa conexão com diferentes línguas, ampliando as opções e as inspirações para os nomear as mascotes, destacando também como a linguagem transcende fronteiras e se torna parte da vida cotidiana”, conclui Sylvia Johnson.

Por Julia Harumi Morita