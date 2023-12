7 dicas para cuidar da pele e do cabelo no verão

O Brasil está experimentando um dos períodos mais quentes da sua história, com temperaturas chegando perto dos 50 °C em diversas regiões do país. Esse aumento extremo no calor não só causa desconforto, mas também traz sérias implicações para a saúde da pele e dos cabelos.

“A radiação solar provoca a degradação do colágeno, levando ao surgimento precoce de flacidez e rugas. Além disso, a exposição solar desprotegida pode causar manchas, como melanoses e melasma, e aumentar o risco de câncer de pele”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Efeitos do sol nos cabelos

Os cabelos também são prejudicados pela radiação solar. “Ao contrário do que muitas pessoas pensam, já que o cabelo é uma fibra morta, ele sofre, sim, ações maléficas pelos raios solares. O raio UVB danifica a cutícula do cabelo […] Então quando a cutícula é danificada pelo sol, ela expõe as camadas mais profundas do cabelo, além de ficar ressecada, endurecida e encolhida”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia.

A partir disso, conforme explica a médica, os fios perdem umidade e ocorre o desbotamento da cor, deixando o cabelo opaco, enfraquecido e quebradiço. “Outra coisa que o sol faz é aumentar muito a produção de óleo pelas glândulas seborreicas do couro cabeludo. E, então, deixa o couro cabeludo mais oleoso, com mais propensão a uma dermatite seborreica”, explica a profissional.

Cuidados para colocar na rotina

Com alguns cuidados, que devem ser adotados antes, durante e após a exposição solar, é possível manter a saúde em dia e a pele e os cabelos bonitos mesmo durante o verão. Confira!

Antes

1. Horário de exposição ao sol

Programar com antecedência os horários em que você irá se expor ao sol é uma excelente maneira de reduzir os danos causados pela radiação solar. “[…] A radiação UVB é mais intensa no verão, principalmente entre 10h e 16h. E como essa radiação é a responsável por causar queimaduras, vermelhidão e danos à epiderme, o ideal é evitar se expor ao sol nos horários em que ela é mais intensa”, diz a Dra. Paola Pomerantzeff.

2. Proteção solar é fundamental

Independentemente do dia, horário, estação ou local, não há nada mais importante antes de se expor ao sol do que a aplicação do protetor solar. Uma recomendação é utilizar protetores solares com fator de proteção (FPS) de, no mínimo, 30, segundo a Dra. Paola Pomerantzeff.

Os cabelos não devem ser esquecidos: “Via de regra geral, aplicamos o filtro solar nos cabelos secos 20 minutos antes da exposição solar; se for para a água, de preferência uma meia hora, 40 minutos antes, para que o produto seque um pouco no cabelo”, completa a Dra. Lilian Brasileiro.

Reaplicar o protetor solar é importante para sua real eficácia (Imagem: Meeko Media | Shutterstock)

Durante

3. Reaplicação do protetor solar

Lembre-se que não basta aplicar o fotoprotetor apenas uma vez antes de se expor ao sol. “Deve ser um produto com no mínimo FPS 30 e que deve ser reaplicado a cada duas horas – e a cada saída do mar. Os acessórios como bonés, chapéus, óculos, roupas de proteção UV também devem ser usados. Mas o mais importante é evitar a exposição direta demasiada”, diz o Dr. Danilo S. Talarico, médico pós-graduado em Dermatologia Clínico-Cirúrgica

Quanto aos cabelos, a Dra. Lilian Brasileiro lembra que o protetor capilar deve ser reaplicado toda vez que entrar na água ou praticar qualquer atividade em que a transpiração seja muita.

4. Cuidado com as frutas cítricas

A hidratação do organismo é um dos cuidados mais importantes durante a exposição solar e isso pode ser feito por meio de sucos, em que o manuseio de frutas é necessário. Nesse contexto, é necessário tomar cuidado com o manuseio daquelas cítricas, visto que elas podem causar manchas.

“[…] Nesse caso, o contato do sumo das cascas dessas frutas com as mãos desencadeia manchas ou queimaduras nas mãos e nos locais tocados por elas”, explica a dermatologista Ana Maria Pellegrini, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A dermatose ocorre nas áreas de contato com essas substâncias e que recebem a irradiação do sol.

“Geralmente, elas surgem dentro das 24 horas seguintes, promovendo um processo inflamatório, e caracterizam-se por eritema como uma queimadura, eventualmente, com formação de vesículas e bolhas, dependendo da intensidade da reação […]”, alerta a profissional.

5. Fique na sombra

Mesmo com a aplicação e reaplicação adequada de filtro solar, é importante reduzir a exposição ao sol ao máximo possível. “Procure manter-se na sombra, usar guarda-sol e vestir roupas e acessórios, como óculos de sol e chapéus, fabricados com proteção ultravioleta”, recomenda a Dra. Paola Pomerantzeff. Mas lembre-se que essas barreiras físicas são apenas coadjuvantes na fotoproteção e não são suficientes sozinhas, devendo sempre serem associadas a um fotoprotetor.

A hidratação deve ser sua melhor amiga para recuperar os danos causados pelo sol (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Depois

6. Hidratação para a pele

A hidratação é uma das etapas mais importantes para recuperar os danos causados pelo sol, pois diminui a perda d’água e garante um aspecto mais saudável à pele, deixando-a macia e evitando que descasque, segundo a Dra. Paola Pomerantzeff. Produtos calmantes e formulados com vitamina E podem ser usados.

“Mas atente-se aos hidratantes intitulados pós-sol, pois alguns possuem uma consistência espessa e oleosa que cria uma barreira emoliente no topo da pele, aprisionando o calor na camada superior da epiderme e exacerbando a inflamação e a sensação de queimadura. Além disso, algumas fragrâncias e produtos químicos presentes nesses produtos podem irritar a pele danificada”, diz a médica.

7. Hidratação para os cabelos

Nos cabelos, é recomendado usar máscara capilar no banho, aplicada sempre antes do condicionador para recuperar os fios. “Isso porque o condicionador fecha a cutícula dos fios de cabelo. Se a máscara for aplicada após o condicionador, ela não irá ser absorvida. Leave-in também é bem-vindo. […]”, afirma a Dra. Paola Pomerantzeff.

Por Maria Paula Amoroso