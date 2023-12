5 dicas para uma decoração natalina minimalista e sofisticada

Árvore, luzes, guirlanda, presépio e mesa posta. A decoração de Natal é um dos símbolos mais emblemáticos das festas de fim de ano. E faltando pouco mais de um mês para o dia 25 de dezembro, muitos já começam a dar início aos preparativos.

Não à toa, a #decoracaonatal já conta com quase 15 milhões de visualizações no Tik Tok. Mas a tradicional paleta de cores da celebração – marcada pelo vermelho, verde e dourado –, pode se tornar um desafio para aqueles que são adeptos de projetos mais minimalistas. Afinal, como harmonizar a decoração elegante de casa com o colorido do Natal?

Para ajudar nessa tarefa de preparar o lar para as festas de fim de ano, a arquiteta de interiores Aline Zanoni, especializada em projetos de luxo, oferece quatro dicas para uma decoração temática que seja clean e sofisticada.

1. Atenção a paleta de cores, proporção e iluminação

Antes de tudo, é sempre importante ressaltar que não existe certo ou errado quando o assunto é decoração de Natal. A linha que a decoração seguirá depende muito do gosto pessoal de cada família. Afinal, essa é uma época do ano recheada de memórias afetivas, então vale tudo para promover esse clima de união e confraternização.

“Mas sabemos que projetos minimalistas estão entre os mais cotados, então para preservar essa harmonia do lar na hora de inserir uma decoração temática, vale ficar atento a três pilares: paleta de cores, proporção e iluminação”, adianta a especialista responsável por assinar projetos de luxo em mansões e coberturas Brasil afora.

2. Invista em objetos decorativos em cores neutras

Em vez de um projeto tradicional, baseado nos tons de vermelho, verde e dourado, por que não investir em uma pegada de Natal nevado? Nele, você pode dar adeus a esses tons mais vibrantes e dizer olá para a predominância do branco, dourado e prata.

“Essa paleta nevada combina com praticamente qualquer projeto arquitetônico e não vai se sobrepor à sua casa, mas sim compor e se fundir a ela. Essa paleta cria uma atmosfera mais acolhedora e o monocromático garante a sofisticação”, explica Zanoni.

3. Atenção com as cores e proporções da árvore de Natal

Aqui a palavra de ordem é proporção. “Invista em uma árvore de Natal que entre em harmonia com o espaço disponível para ela. Metragens muito altas para um pé direito baixo, oferece uma dimensão ainda mais reduzida ao ambiente. Agora, se você tem a sorte de ter um pé direito alto, o céu é o limite para a sua árvore”, orienta a arquiteta.

No quesito cores, em vez de uma simples árvore de Natal verde, você pode apostar naquelas nevadas, que imitam o cair dos flocos nos galhos. Além de trazer esse clima de Natal nevado, o branco da neve traz leveza para o verde da árvore. Outra opção, para os que gostam de inovar e fugir do óbvio, é investir nas árvores-brancas, que já garantem sobriedade e elegância ao ambiente.

“Nos enfeites, além de bolas na paleta do Natal Nevado, outra opção é investir em pingentes de madeira ou naturais, como pinhas, que oferecem um clima intimista e traz materiais naturais para dentro de casa”, garante Aline.

A iluminação na parte externa da casa também pode ser sofisticada (Imagem: yhelfman | Shutterstock)

4. Utilize luzes de Natal

Para a parte externa da casa, a arquiteta sugere um conjunto de piscas-piscas mais clássico, em tons de branco e/ou amarelo. E de preferência na opção estática e não de piscar, uma vez que essa segunda oferece ainda mais estímulos e informações.

“Quanto à superfície, árvores e arbustos do jardim, telhado e janelas ficam um charme à parte cobertos por essas iluminações típicas de Natal. Já nos ambientes internos, troque os piscas-piscas por velas. Coloque velas em castiçais decorativos ou em candelabros e acenda-as para criar uma atmosfera aconchegante e elegante”, sugere.

5. Boas opções de guirlandas e coroas

As guirlandas e coroas de Natal são ótimos enfeites de abre-alas, que podem ser pendurados logo na entrada da casa e já instigar os visitantes ao que está por vir. “Mas em vez de uma guirlanda artificial e com cores vibrantes, por que não a substituir por uma natural, feita de flores e galhos secos? Além de oferecer fibras naturais e uma paleta mais sóbria, ela ainda será sustentável e ecológica”, sugere a arquiteta.

Por Yasmin Santos