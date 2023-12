5 saladas especiais para as festas de fim de ano

As saladas são uma excelente opção para servir na ceia das festas de Natal e Ano-Novo. Elas oferecem uma variedade de sabores e texturas, adicionando um toque fresco e leve à refeição, especialmente quando contrastadas com pratos mais pesados típicos dessas celebrações. Além disso, permitem uma grande versatilidade na escolha dos ingredientes.

Por isso, confira 5 receitas de saladas gostosas para deixar os seus convidados com água na boca!

Salada alface com camarão e croûtons

Ingredientes

500 g de camarão sem casca e sem vísceras

sem casca e sem vísceras Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pé de alface-americana lavado e rasgado

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 xícara de chá de croûtons

Suco de 1 limão-siciliano

80 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o camarão, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até o camarão ficar levemente rosado. Desligue o fogo e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, os tomates, os camarões e os croûtons e misture bem. Tempere com sal, suco de limão e azeite. Finalize com o queijo e sirva em seguida.

Salada de alface com frutas e molho de queijo

Ingredientes

Salada

1 pé de alface

1 abacaxi descascado e picado

1 ramo de agrião

250 g de uva sem sementes e cortadas ao meio

5 tomates-cereja

1 manga descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de morango cortado ao meio

Sementes de 1 romã

Molho

2 colheres de sopa de requeijão

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 200 ml de azeite

Suco de 1 limão

Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave a alface, o agrião, os tomates-cerejas, os morangos e as uvas. Após, disponha as folhas sobre uma saladeira, cubra com os morangos, os tomates, as uvas e o abacaxi. Reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e misture bem. Distribua a mistura sobre a salada e sirva em seguida.

Salada natalina de espinafre com rúcula e queijo

Ingredientes

150 g de espinafre

150 g de rúcula

200 g de tomate-cereja

200 g de queijo feta

1 xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

2 colheres de sopa de azeite

1 punhado de pinoli tostado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave as folhas de espinafre e rúcula e coloque sobre uma saladeira. Adicione o queijo, as nozes, o pinoli e os tomates-cerejas e mexa bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e vinagre e sirva em seguida.

Salada de maionese com presunto (Imagem: FotosDo | Shutterstock)

Salada de maionese com presunto

Ingredientes

250 g de presunto cortado em cubos

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

1 maço de salsinha

350 g de maionese

300 g de ervilha

4 cenouras descascadas e cortadas em cubos

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cenouras e as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e disponha sobre uma saladeira. Adicione o presunto, a salsinha, a ervilha e a cebolinha e misture bem. Acrescente a maionese e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Salada de agrião com figo

Ingredientes

1/2 maço de agrião

1 maço de alface-americana

4 figos cortados em gomos

9 colheres de sopa de azeite

3 colheres de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de mel

Sal a gosto

Queijo parmesão ralado para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite, o vinagre, o mel e o sal e misture bem. Reserve. Rasgue grosseiramente as folhas de alface e disponha sobre uma saladeira com o agrião. Adicione o figo, polvilhe com o queijo e regue com o molho. Sirva em seguida.