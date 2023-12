Veja os benefícios do pepino congelado para a região dos olhos

O clássico truque de beleza caseiro de colocar pepino nos olhos recebeu um toque moderno graças aos usuários do TikTok. Agora, as rodelas são congeladas antes de serem aplicadas. Mas será que essa versão aprimorada realmente funciona? A eficácia desse método viral é objeto de curiosidade e debate entre os entusiastas da beleza.

“Os pepinos são conhecidos por serem ricos em vitamina C. Aplicar fatias de pepino na área dos olhos pode ajudar a reduzir o inchaço. O gelo faz com que a molécula de vitamina C degenere-se e não cumpra suas funções. Portanto, não há o benefício de nutrição da pele, mas o pepino congelado age como um vasoconstritor, diminuindo o fluxo sanguíneo, com ação hidratante e anti-inflamatória”, explica a dermatologista Dra. Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Como usar o pepino congelado no rosto

Enquanto o calor expande os poros, o frio ajuda a fechá-los. “Se você acordar de manhã e seus olhos estiverem inchados, você pode usar um cubo de gelo no rosto ou uma toalha fria. Ou um pepino congelado. Seja qual for a sua escolha, apenas não segure nada que seja gelo em uma área do seu rosto por muito tempo. Se você notar que a pele está ficando rosada ou levemente dormente, você deve parar”, recomenda a médica.

O uso do pepino ajuda a hidratar a região dos olhos (Imagem: puhhha | Shutterstock)

Potencializando a hidratação

Mas não se trata apenas de desinchar. O legume também pode dar à pele um grande impulso de hidratação. “Quando aplicado topicamente, os pepinos podem fortificar as células para que possam se manter hidratadas e trabalhar nos níveis mais altos. Na área dos olhos, a hidratação é imensamente benéfica, uma vez que essa é uma região de pele extremamente fina”, diz a Dra. Mônica Aribi.

Quer mais um truque para potencializar? Aplique um gel refrescante para os olhos contendo ácido hialurônico (que atrai a hidratação do ambiente para a pele) e coloque o pepino por cima.

Aliado no combate às olheiras

As fatias de pepino também podem ajudar a combater as olheiras escuras, graças aos seus altos níveis de vitamina K, que comprovadamente melhoram a circulação sanguínea. “No entanto, todos esses efeitos são temporários. O melhor a fazer em caso de olheiras é procurar um médico para identificar o tipo e direcionar o tratamento”, explica a médica.

Por Guilherme Zanette