Veja como fazer pizza doce para a ceia de Natal

A ceia é um dos momentos mais aguardados durante o Natal. Não é à toa que saborear comidas deliciosas e típicas da época é uma das principais atrações da festividade. Neste momento, apesar de as grandes estrelas serem o peru, o chester e o tender, há outras opções de pratos que podem ser servidas. A pizza, por exemplo, é uma excelente alternativa para compor a refeição ou, até mesmo, ser servida como sobremesa.

De acordo com dados da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, o país produz aproximadamente 1 milhão de pizzas por dia, e o Estado de São Paulo é responsável por consumir mais da metade desse total estimado: 572 mil. Já que somos “amantes” dessa deliciosa receita, por que não a levar à ceia de Natal e transportar um ar diferente para essa data especial? A pizza doce é uma ótima pedida.

“De chocolate, de frutas, de doce de leite. São inúmeras as possibilidades e as combinações de recheios. Não por acaso, hoje, as pizzarias incluem pelo menos um sabor de pizza doce. Além disso, o preparo é relativamente simples […]”, explica João Bispo, pizzaiolo e proprietário da Todo Sabor. A seguir, veja como fazer uma versão deliciosa indicada pelo profissional.

Pizza de maçã flambada com canela

Ingredientes

Massa

300 g de farinha de trigo

1 colher de sopa de gordura vegetal

150 ml de água

10 g de fermento biológico

1 colher de sopa de açúcar

Sal a gosto

Recheio

2 maçãs

1 colher de sopa de rum

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

Canela em pó a gosto

Sorvete de creme para servir

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até a massa começar a desgrudar das mãos. Em seguida, amasse bem, modele no formato de uma bola, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um disco. Disponha as duas massas em assadeiras para pizza. Reserve.

Recheio

Descasque as maçãs e corte-as em fatias. Leve uma frigideira com a manteiga ao fogo médio. Quando começar a espumar, disponha as fatias de maçã e polvilhe com a canela e o açúcar. Cozinhe por 3 minutos e vire para dourar do outro lado.

Retire a frigideira da boca do fogão e mantenha fogo ligado. Coloque o rum numa concha, aproxime da chama do fogão e incline levemente para que o rum pegue fogo. Coloque a concha com o rum em chamas na frigideira e regue as maçãs. Volte a frigideira ao fogo médio e deixe flambar até o fogo apagar, por cerca de 1 minuto. Disponha o recheio sobre as massas e leve ao forno alto por aproximadamente 5 minutos. Depois de assada, sirva com sorvete de creme.

Dica: sirva com calda de frutas vermelhas.

Por Julia Vitorazzo