3 drinks com cachaça para brindar no verão

A estação mais quente do ano começou, e segue até o dia 22 de março de 2024. Para se refrescar durante o verão, muitos aproveitam uma praia, piscina e passeios ao ar livre. Outros preferem saborear um bom drink. Para quem quer aprender receitas fáceis de serem produzidas com cachaça, o bartender João Henrique, parceiro da Seleta (produtora de cachaça artesanal), explica o passo a passo de como preparar algumas bebidas. Confira!

Garantida

Ingredientes

45 ml de cachaça

25 ml de triple sec (licor fino de laranja)

25 ml de suco de limão-taiti

15 ml de xarope simples de açúcar

Pedras de gelo a gosto

Baru ralado e sal para decorar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque a cachaça, o triple, o suco de limão, o xarope e as pedras de gelo e bata até ficar homogêneo. Após, faça uma coagem simples da coqueteleira para a taça. Para decorar, faça uma borda de baru e sal na taça. Sirva em seguida.

Cachaça Julep (Imagem: Divulgação | Leonardo Calixto)

Cachaça Julep

Ingredientes

70 ml de cachaça

12 folhas de hortelã amassadas

20 ml de xarope simples

2 lances de angostura

Pedras de gelo a gosto

1 rodela de limão para decorar

1 ramo de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque as folhas de hortelã, a cachaça, o xarope, a angostura e as pedras de gelo e bata bem. Após, pegue um gelo britado, coloque em uma caneca e faça uma coagem dupla do seu drink. Para finalizar, decore com uma rodela de limão e um ramo de hortelã. Sirva em seguida.

Morangomix (Imagem: Divulgação | Leonardo Calixto)

Morangomix

Ingredientes

50 ml de cachaça

50 ml de água de coco

3 morangos

25 ml de xarope simples

25 ml de suco de limão-taiti

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque os morangos e o xarope e macere bem para soltar o sabor do morango. Adicione o suco de limão, a água de coco e a cachaça e bata bem o drink até homogeneizar os insumos. Após, faça uma coagem simples, para o drink ficar bem equilibrado. Sirva em seguida em uma taça pequena.

Dica: Para fazer total diferença na hora que você for tomar esse seu drink, finalize decorando com um raminho de alecrim para dar frescor e aroma.

Por Renato Lopes