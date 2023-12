5 receitas fits deliciosas para um brunch de Natal

Durante as festas de fim de ano, uma das maiores alegrias é encontrar deliciosas iguarias em qualquer lugar que você vá. No entanto, para aqueles que seguem uma dieta e desejam desfrutar dos sabores festivos sem comprometer seus objetivos, a escolha ideal é optar por versões saudáveis e funcionais das receitas.

Pensando nisso, a nutricionista Tatiane Schallitz, do Instituto Nutrindo Ideais e graduada pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), traz dicas de receitas para um brunch de Natal fit. Confira!

Rabanada

Ingredientes

2 fatias de pão integral

1 pitada de canela

3 gotas de extrato de baunilha

1 colher de sopa de manteiga vegana

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

Açúcar de coco a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite de amêndoas, a canela e o extrato de baunilha. Mergulhe cada fatia de pão na mistura, garantindo que absorva bem. Em uma frigideira, derreta a manteiga vegana em fogo médio. Doure cada lado das fatias de pão até ficarem crocantes. Polvilhe com açúcar de coco e sirva.

Benefícios

Essa rabanada é uma opção saudável e deliciosa para as festas. O pão integral adiciona fibras, enquanto a canela não só realça o sabor, mas também pode ter propriedades antioxidantes e digestivas. A escolha de ingredientes veganos e a moderação no uso de toppings adicionam um toque mais nutritivo à receita. Aproveite sua rabanada!

Pão de abobrinha

Ingredientes

1 1/4 de xícara de chá de abobrinha ralada

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal marinho fino

1 colher de chá de canela em pó

1/4 de colher de chá de cardamomo em pó

1/4 de colher de chá de noz-moscada em pó

3/4 de xícara de chá de açúcar de coco

3/4 de xícara de chá de purê de maçã sem açúcar

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1 1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de gotas de chocolate sem leite

Modo de preparo

Reúna a abobrinha ralada em uma toalha de cozinha limpa. Sobre a pia, junte as bordas da toalha e esprema a abobrinha para retirar o máximo de umidade possível. Reserve. Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio, o sal marinho, a canela, o cardamomo e a noz-moscada.

Em uma tigela média, misture o açúcar de coco, o purê de maçã, o óleo e o extrato de baunilha. Adicione essa mistura líquida à tigela maior com a mistura de farinha. Adicione a abobrinha espremida na massa com as nozes e as gotas de chocolate. Misture bem até que estejam uniformemente distribuídos.

Transfira a massa para uma forma de pão de 8×4, forrada com papel-manteiga. Nivele o topo. Bata a forma cheia na superfície para assentar completamente a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 70 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire o pão de abobrinha do forno e deixe esfriar na forma sobre uma grade.

Benefícios

Esta receita de abobrinha não apenas agrada ao paladar, mas também oferece benefícios nutricionais substanciais. A abobrinha ralada adiciona uma umidade delicada e nutrientes essenciais à mistura. A farinha de aveia, rica em fibras, traz uma dimensão mais saudável, enquanto o purê de maçã sem açúcar contribui para a doçura natural e nutrientes adicionais. O óleo de coco, uma escolha mais saudável de gordura, complementa a textura e intensifica o sabor.

Nozes e pedaços de chocolate sem leite fornecem não apenas uma experiência sensorial agradável, mas também adicionam proteínas, fibras e antioxidantes. Com especiarias como canela, cardamomo e noz-moscada, essa receita oferece uma explosão de sabor e benefícios nutricionais e de melhor digestão. Esse pão é uma escolha deliciosa e nutritiva para saborear com quem ama.

Muffins de mirtilo (Imagem: azerbaijan_stockers | Freepik)

Muffins de mirtilo

Ingredientes

Manteiga queimada

1/2 xícara de chá de manteiga

Muffin

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

2 ovos em temperatura ambiente

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de chá de raspas de limão

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal

100 g de iogurte integral

200 g de mirtilos frescos

Modo de preparo

Manteiga queimada

Em uma pequena panela, derreta a manteiga em fogo médio. Assim que derreter, mexa frequentemente e observe de perto para a formação de pequenos pontos marrons no fundo da panela e um aroma de nozes. Quando você observar os pontos marrons, mexa por mais alguns segundos. Retire do fogo e despeje imediatamente em uma tigela para evitar queimá-la. Deixe a manteiga esfriar ligeiramente de 5 a 10 minutos antes de usar.

Muffin

Em uma tigela grande, misture a manteiga queimada, o açúcar e o açúcar mascavo. Adicione os ovos, a baunilha e as raspas de limão, misturando até ficar homogêneo e suave. Em uma tigela pequena separada, peneire a farinha de arroz e de amêndoas, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio e o sal.

Adicione cerca de 1/4 de xícara de chá da mistura de farinha aos mirtilos e misture para revestir. Isso ajuda a evitar que todos os mirtilos afundem nos muffins. Adicione o resto da mistura de ingredientes secos e mexa até ficar homogêneo. Misture o iogurte. Em seguida, adicione a mistura líquida de açúcar. Misture suavemente. Coloque a massa em formas de muffin, enchendo cerca de 2/3. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20-25 minutos para muffins de tamanho regular. Gire a assadeira pela metade para que os muffins dourem uniformemente. Retire do forno e deixe esfriar em uma grade. Sirva.

Benefícios

Esta receita de muffins de mirtilo apresenta uma combinação equilibrada de ingredientes que oferecem não apenas um sabor delicioso, mas também benefícios nutricionais. Os ovos contribuem com proteínas essenciais, e a adição de extrato de baunilha e raspas de limão eleva o aroma e o frescor. As farinhas sem glúten, como a de arroz e de amêndoas, fornecem fibras e textura.

Os agentes de crescimento, fermento em pó e bicarbonato de sódio, garantem uma massa fofa. O iogurte integral adiciona umidade, além de cálcio e proteína extra. Finalmente, os mirtilos frescos não apenas aprimoram o sabor, mas também oferecem antioxidantes e nutrientes essenciais. Uma opção deliciosa e nutritiva para desfrutar com consciência.

Panquecas de abóbora temperadas com canela

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de canela

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1/4 de colher de chá de noz-moscada

1/2 colher de chá de sal

1 1/2 iogurte grego sem açúcar

3/4 de xícara de purê de abóbora

2 ovos

3 colheres de sopa de manteiga derretida

1 colher de sopa de extrato de baunilha

Tempero de canela

6 colheres de sopa de manteiga com sal em temperatura ambiente

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio, a canela, o gengibre, a noz-moscada e o sal. Em uma tigela pequena, misture o iogurte, a abóbora, os ovos, a manteiga derretida e a baunilha. Se o purê de abóbora estiver espesso e não se misturar bem, bata todos os ingredientes líquidos em um liquidificador.

Despeje os ingredientes líquidos aos ingredientes secos e misture a massa até ficar homogênea. Se a massa parecer espessa, adicione mais manteiga, 2 colheres de sopa de cada vez. Está tudo bem se houver grumos na massa. Cubra a massa e reserve por 10 minutos.

Enquanto isso, faça a mistura de canela. Misture todos os ingredientes em uma tigela e transfira para um saco plástico de sanduíche. Corte uma pequena porção do canto. Aqueça uma frigideira grande ou chapa em fogo médio e unte com manteiga.

Divida a massa em 6 partes e despeje uma parte no centro da panela quente. Use o saco de confeitar cheio de manteiga de canela e misture suavemente na panqueca, pressionando levemente na massa para que a mistura de canela se misture à massa, não apenas por cima da panqueca.

Mantenha a mistura de canela próxima ao centro da massa para não escorrer para o lado das panquecas. Assim que aparecerem bolhas na superfície, vire suavemente a panqueca e cozinhe o outro lado por um minuto, ou até dourar. Repita com a massa restante. Sirva as panquecas quentes. Aproveite

Benefícios

Esta receita de panqueca de abóbora não apenas encanta o paladar, mas também oferece benefícios nutricionais significativos. A base de farinha de aveia proporciona fibras, tornando-os uma escolha mais saudável. O purê de abóbora adiciona não apenas um sabor delicioso, mas também nutrientes como betacaroteno, enquanto o iogurte grego sem açúcar contribui com proteínas e uma textura cremosa.

Os ovos oferecem proteínas essenciais, e a manteiga derretida e o extrato de baunilha elevam a riqueza do sabor. As especiarias, como canela, gengibre e noz-moscada, não apenas aprimoram o perfil de sabor, mas também adicionam propriedades antioxidantes. Uma opção deliciosa para desfrutar neste final de ano de forma mais nutritiva.

Copinhos de ovos sem glúten

Ingredientes

2 ovos

200 g de espinafre fresco

fresco 1 pimentão vermelho

1 fatia de queijo picado

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, bata os ovos e adicione os demais ingredientes. Unte a forma de muffin com azeite e preencha cada compartimento com a massa. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos ou até que estejam totalmente cozidos. Eles não devem ficar gelatinosos quando você mexer na forma de muffin. Deixe os copinhos de ovo esfriarem um pouco antes de servir.

Benefícios

Esses copinhos combinam ovos inteiros com vegetais e, de forma opcional, queijo, oferecendo um complemento proteico delicioso e saudável. Os ovos fornecem proteínas de alta qualidade e nutrientes essenciais, enquanto os vegetais verde-escuros, como o espinafre, contribuem com vitaminas e minerais antioxidantes.

O pimentão vermelho adiciona vitamina C e antioxidantes, o que também poderia ser substituído por tomate, enquanto o queijo complementa com cálcio e mais um pouco de proteína. Essa receita versátil permite adicionar nutrientes extra na sua rotina, facilitando a inclusão de vegetais e tornando a refeição mais atrativa.

Por Allure Presses