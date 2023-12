3 orações para o Dia de Todos os Santos

Em 1 de novembro, os fiéis da igreja católica celebram o ‘Dia de Todos os Santos’, data herdada a partir da tradição apostólica dedicada a homenagear os santos e mártires da religião. Segundo a tradição, neste dia são lembrados aqueles que dedicaram a vida a Cristo e serviram com amor, sejam eles conhecidos ou não, e que não tem um dia próprio.

Perseguição aos santos e cristãos

O festejo também recorda o período de forte perseguição aos santos e cristãos, em meados do século IV, que por viverem conforme os mandamentos do Eterno, foram perseguidos e mortos pelos romanos, como é possível observar em passagens bíblicas:

“Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo”, (Marcos 13:9-11).

Oração para todos os santos roga por graça e proteção (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)

Orações para todos os santos

A seguir, confira algumas orações para homenagear e clamar por todos os santos:

1. Oração para todos os santos

Ó, Deus, Onipotente e Eterno, que pela força do teu Espírito Santo, santificastes a vida de tantos fiéis que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade, fazei que, pela poderosa intercessão de Todos os Santos, que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de vós, na companhia de Vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e Todos os Santos e Santas. Todos os Santos de Deus, rogai por nós. Amém.

2. Oração para proteção

Querido Pai, Você tem dado aos santos do Céu a felicidade eterna que vivem agora na plenitude de Sua glória. Devido ao Seu santo amor, eles também se preocupam comigo e com minha família, meus amigos, minha igreja, meus vizinhos. Obrigado pelo dom da Sua amizade e pelo testemunho de uma vida santa. Eu peço aos nossos santos padroeiros e todos os santos que se tornaram particularmente queridos para mim a intercessão por nós. Peço-lhe que nos ajude a caminhar com segurança no caminho estreito que conduz ao Céu. Ó Senhor, dai-nos Sua assistência para vencer a tentação, ganhando a plenitude da vida com Você. Amém.

3. Oração para alcançar uma graça

Jesus, que o mundo salvastes, dos que remistes cuidais, E vós, Mãe santa de Deus, por nós a Deus suplicai. Os coros todos dos Anjos, patriarcal legião, profetas de tantos méritos, pedi por nós o perdão. Ó precursor do Messias, ó Ostiário dos céus, com os Apóstolos todos, quebrai os laços dos réus. Santa Assembleia dos Mártires; vós, Confessores, Pastores, Virgens prudentes e castas, rogai por nós pecadores. Que os monges peçam por nós e todos que o céu habitam: a vida eterna consigam os que na terra militam. Honra e louvor tributemos ao Pai e ao Filho também, com seu Amor um só Deus, por todo o sempre. Amém.