7 dicas para se aproximar de um cachorro desconhecido 

É importante se aproximar com cuidado de um cachorro desconhecido, pois essa abordagem pode influenciar significativamente a reação do animal. Ao adotar uma aproximação cuidadosa, é possível estabelecer um contato inicial positivo, evitando potenciais situações de estresse ou desconforto para o cachorro e para si.

Por isso, a seguir, confira algumas dicas para se aproximar com segurança de um cachorro desconhecido e ganhar a confiança dele!

1. Respeite o espaço do cachorro

É importante permitir que o cachorro tenha espaço e escolha se quer ou não interagir. Respeitar o espaço pessoal do animal demonstra consideração e evita possíveis desconfortos ou reações negativas por se sentir invadido.

2. Entenda os sinais de desconforto

Se o cachorro demonstrar sinais de desconforto, como recuar, rosnar, mostrar os dentes ou ficar tenso, recue e dê espaço ao animal. Respeitar esses sinais é crucial para evitar situações estressantes ou perigosas.

3. Aproxime-se lentamente e de lado

Uma abordagem direta pode ser intimidante para o cão. Aproxime-se lentamente, de lado, sem fazer movimentos bruscos, o que pode ajudar a reduzir a tensão e mostrar ao cachorro que você não é uma ameaça.

4. Fale suavemente e evite contato visual direto

Uma voz calma e suave transmite tranquilidade ao animal. Além disso, evite olhar fixamente nos olhos do cachorro, pois o contato visual direto pode ser interpretado como uma ameaça ou desafio.

Oferecer a mão para o cachorro cheirar permite que o animal se familiarize com seu cheiro (Imagem: tetiana_u | Shutterstock)

5. Ofereça a mão para ele cheirar

Estenda a mão aberta, na altura do nariz do cachorro, para que ele possa cheirar. Isso permite que o animal se familiarize com seu cheiro e crie um primeiro contato de forma não invasiva.

6. Evite se curvar por cima do cachorro

Curvar-se por cima do cachorro pode ser intimidante. Prefira se posicionar na altura dele ou um pouco mais baixo para demonstrar confiança.

7. Ofereça recompensas e elogios

Ao interagir positivamente, ofereça petiscos ou elogios para reforçar o bom comportamento e criar uma associação positiva.