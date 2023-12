5 cuidados com pets fêmeas durante a gestação e o pós-parto

A maternidade é um momento de grandes transformações, começando pela gestação e, depois, com o nascimento, o pós-parto. São fases de grande aprendizado e que requerem muita atenção. E, para as pets, não é diferente. Por isso, a seguir, confira alguns cuidados importantes que os tutores devem ter com cadelas e gatas!

1. Cuidado durante a gestação

Durante a gestação, por exemplo, é preciso estar atento às necessidades de cadelas e gatas para ser um processo tranquilo. “Assim como as mulheres, as pets precisam, por exemplo, da ingestão de ácido fólico. Isso é muito importante para a formação do tubo neural e garante uma gestação sadia”, conta a veterinária Marina Tiba.

2. Atenção durante o puerpério

Outra fase da maternidade de cadelas e gatas que requer especial atenção é o puerpério. Contudo, o período pós-parto dos animais não é como o humano. “A preocupação com o puerpério delas não tem muito o fator psicológico, é uma questão muito mais nutricional, pois, durante o período de amamentação, uma cadela, por exemplo, perde muito peso. Então, é importante olhar para aquilo que ela está ingerindo”, explica Marina Tiba.

Seguir uma dieta equilibrada também é importante no pós-parto dos pets (Imagem: eva_blanco | Shutterstock)

3. Importância de uma dieta balanceada

É importante investir em cuidados com a saúde dos bichinhos, garantindo que todas as necessidades sejam supridas e que a maternidade seja um momento de carinho e celebração para a família toda. Para isso, ninguém melhor que um veterinário para indicar uma dieta adequada de acordo com as particularidades de cada pet.

“As dietas para prenhes devem conter um teor de proteína equilibrada, maior distribuição calórica de gordura para gerar mais calorias, principalmente no terço final da gestação. A dieta ainda deve conter, além das calorias necessárias, um alto teor de cálcio, pois a deficiência deste elemento pode ocasionar eclâmpsia nos animais”, conta Luis Fernando de Moraes, especialista em nutrição animal.

4. Suplementos durante a gestação animal

Outra indicação, além de uma dieta balanceada, é o uso de uma suplementação que auxilie na lactação e na formação de leite, afinal filhote não vai faltar para mamar. “O ideal é entrar com um suplemento vitamínico mineral que tenha aminoácidos de alta digestibilidade e valor biológico. O uso desse tipo de produto é altamente indicado para a suplementação de cadelas a partir do terço final da gestação e durante todo o período de lactação”, explica Luis Fernando.

5. Atenção com a higiene também é importante

A higiene também é um cuidado bem importante no pós-parto. Uma dica legal é sempre dar banhos com água morna, pois isso auxilia na redução de riscos de infecções causadas por bactérias, tanto para as mamães quanto para os filhotes.

Os veterinários ainda lembram que o cuidado nunca é demais. Por isso, se possível, deixe as mamães e os filhotes separados de outros cachorros. “Existem vários perigos que podem ser evitados dessa maneira, como parasitas, pulgas, carrapatos e sarna. É um cuidado que deve, sim, ser realizado, como uma forma de proteger não só os filhotes, mas também a mãe, que merece atenção especial nesse período”, finaliza a veterinária Marina Tiba.

Por Ana Luísa