5 petiscos veganos para as festas de fim de ano

2024 está chegando e, com ele, as confraternizações entre família e amigos. Para isso, os petiscos são ótimas opções para celebrar, pois podem ser servidos acompanhados de molhos e preparados sem ingredientes de origem animal. Sendo assim, selecionamos 5 receitas práticas para você aproveitar nas festas de fim de ano. Confira!

Bolinho de arroz

Ingredientes

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de amido de batata

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de azeite

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de arroz branco cozido

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes muito bem, com exceção do arroz, que deve ser adicionado ao final. Após incorporar tudo, faça rolinhos. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os rolinhos até ficarem dourados. Escorra-os bem e sirva em seguida.

Nachos

Ingredientes

200 g de fubá fino

100 g de farinha de grão-de-bico

100 g de amido de milho

1 colher de chá de páprica picante

200 ml de água morna

1 colher de chá de azeite

Sal, cominho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fubá, a farinha de grão-de-bico, o amido de milho, o azeite e os temperos. Acrescente a água aos poucos, sem parar de mexer. Com as mãos, misture até obter uma massa lisa. Em uma superfície, abra a massa com um rolo até ficar bem fina e firme. Corte-a em triângulos, coloque em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido na temperatura baixa por aproximadamente 10 minutos.

Dica: sirva com guacamole, molhos ou cogumelos salteados.

Chips de banana (Imagem: AlexDonin | Shutterstock)

Chips de banana

Ingredientes

2 bananas -da-terra quase maduras

-da-terra quase maduras 1 pitada de cominho em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Descasque e corte as bananas em fatias finas no sentido do comprimento ou em rodelas finas. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as fatias aos poucos, até dourarem. Transfira para um recipiente e tempere com o lemon pepper, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Dadinho de tapioca

Ingredientes

250 g de massa para tapioca

tapioca 300 g de queijo de castanha ralado

500 ml de leite de amêndoa

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Azeite para untar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o queijo ralado e a massa de tapioca. Em uma panela, aqueça o leite e acrescente a tapioca. Mexa sempre para não empelotar. Acrescente os temperos e continue mexendo até obter uma mistura firme. Despeje em uma assadeira untada com azeite e cubra com plástico filme. Deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por aproximadamente 3 horas. Corte em cubos. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os dadinhos até dourar. Escorra o óleo e sirva em seguida.

Espetinhos de legumes grelhados

Ingredientes

1 abobrinha cortada em rodelas

1 cenoura cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

1 pimentão verde cortado em rodelas

5 tomates-cerejas cortado ao meio

2 colheres de sopa de molho de soja

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Monte os espetinhos com a abobrinha, a cenoura, o pimentão verde e vermelho e o tomate-cereja, intercalando os legumes. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe os espetinhos por até 10 minutos. Durante o cozimento, pincele com o molho de soja e adicione a pimenta-do-reino. Retire da panela, espere esfriar e sirva.