Aprenda a resolver expressões aritméticas de maneira simples

Expressões aritméticas são formas de representar as operações matemáticas em que os operadores são aritméticos (sinais matemáticos) e os operandos são valores do tipo numérico, que podem ser inteiros ou reais.

Esse tipo de conteúdo costuma ser cobrado com frequência na prova de Matemática e suas Tecnologias do Enem, seja em questões simples ou mais complexas. Por isso, uma breve revisão sobre o tema é fundamental para antes do exame. Confira!

Expressão aritmética

Em primeiro lugar, devemos resolver as multiplicações e as divisões. Achado o resultado, devemos resolver as adições e as subtrações na ordem em que aparecem.

Exemplo:

Expressão aritmética com parêntesis

Quando aparecem parênteses em uma expressão, eles devem ser resolvidos em primeiro lugar. Depois, seguimos como indicado acima: resolver multiplicações, divisões e, por último, adições e subtrações.

Exemplo:

Importante

Em expressões matemáticas, é comum usar o ponto (.) no lugar do “x” para representar a multiplicação e dois-pontos (:) no lugar do “÷” para representar a divisão.

Os exercícios para expressões aritméticas devem ser feitos seguindo a prioridade dos sinais matemáticos (Imagem: CandyBox Images | Shutterstock)

Expressão aritmética com potência

Quando, em uma expressão aritmética, aparecem potências, elas devem ser resolvidas primeiro. Depois, seguimos resolvendo as multiplicações, divisões e, por último, as adições e subtrações.

Exemplo:

Importante

Sempre escreva linha a linha para não se perder nos cálculos.

Por Tao Consult