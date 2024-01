6 receitas práticas e saborosas para o Natal

Além de ser uma data que remete à confraternização familiar, o Natal também é lembrado por conta das receitas saborosas que fazem parte da ceia. Ademais, é neste dia especial que as pessoas se reúnem para passar um momento juntos e criar memórias afetivas, já que não existe nada melhor do que um prato saboroso para marcar uma boa lembrança. Pensando nisso, separamos 6 receitas gostosas que deixarão o Natal ainda mais inesquecível. Confira!

Peru assado ao molho de laranja

Ingredientes

Molho

Suco de 6 laranjas

3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de água

de água 1 colher de sopa rasa de amido de milho

1 xícara de chá de vinho branco

Peru

1 peru de 4 kg

3 laranjas cortada em rodelas

2 cachos de uva

1 xícara de chá de folhas de hortelã

10 dentes de alho descascados e picados

2 cebolas descascadas e picadas

1 xícara de chá de caldo de galinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de margarina derretida

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, coloque o suco de laranja, o vinho branco, a água, o mel e o amido de milho e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até o molho engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Peru

No liquidificador, coloque as cebolas, os dentes de alho, o caldo de galinha, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma assadeira, disponha o peru e regue-o com o tempero batido. Segure a pele do peito do peru com uma mão e, com a outra, empurre-a para soltar da carne. Em seguida, fure o peru com um garfo e, com o auxílio de um injetor de tempero, injete a margarina derretida nos pontos furados. Puxe a pele de volta, cobrindo o peru, e a costure com uma linha grossa.

Cubra a receita com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 3 horas. Após, abra o forno, retire o papel-alumínio e deixe o peru assar por mais 30 minutos. Enquanto isso, em um refratário, coloque as fatias de laranja, os cachos de uva e as folhas de hortelã. Desligue o forno, transfira o peru para o refratário e regue com o molho de laranja. Sirva em seguida.

Dica: você também pode servir a receita com o molho de laranja à parte.

Arroz com frutas frescas

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de arroz

3 xícaras de chá de água fervente

1 maçã vermelha com casca, sem sementes e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de sal

1 manga descascada e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de molho de tomate

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o arroz e o refogue por 2 minutos. Em seguida, junte a água, a maçã, a salsinha e o sal e mexa levemente. Cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve por 10 minutos. Após, transfira o arroz para um recipiente de vidro e disponha a manga e as nozes sobre ele. Para finalizar, despeje o molho de tomate sobre a receita e sirva em seguida.

Farofa especial de Natal

Ingredientes

1 xícara de chá de azeitona picada

1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada

2 xícaras de chá de farinha de milho em flocos

250 g de linguiça defumada cortada em cubos

defumada cortada em cubos 1 maço de couve-manteiga cortado em tiras finas

250 g de bacon cortado em cubos

2 bananas-da-terra descascadas e fatiadas

3 ovos cozidos e picados

2 colheres de sopa de azeite

Modo preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e o bacon e doure. Acrescente as fatias de banana-da-terra e as tiras de couve-manteiga e refogue por 3 minutos. Em seguida, junte as azeitonas, a farinha de mandioca, a farinha de milho e os ovos cozidos, misture bem e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente e sirva em seguida.

Lombo com molho de frutas e pimenta (Imagem: TalyaAL | Shutterstock)

Lombo com molho de frutas e pimenta

Ingredientes

Lombo

1 kg de lombo de porco

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de suco de limão

4 colheres de sopa de maionese

Óleo de soja para untar

Molho

8 morangos fatiados

1/2 xícara de chá de abacaxi picado

picado 1/2 xícara de chá de água

1/2 pimenta dedo-de-moça sem semente

1/4 de xícara de chá de maionese

Modo de preparo

Lombo

Em um recipiente, coloque o lombo e tempere com sal e suco de limão. Deixe descansar por 30 minutos. Após, espalhe a maionese sobre a carne. Unte uma assadeira com óleo de soja e disponha o lombo sobre ela. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Depois, abra o forno, retire o papel-alumínio e deixe o lombo assar por mais 10 minutos. Retire a carne do forno e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque os morangos, o abacaxi, a pimenta e a água e misture bem. Leve ao fogo médio e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere amornar. Em seguida, transfira o molho para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Depois, transfira para um recipiente, acrescente a maionese e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma faca, fatie o lombo e regue com o molho. Sirva em seguida.

Salada guirlanda

Ingredientes

1 maço de rúcula

1 salame cortado em fatias

cortado em fatias 6 tâmaras

4 tomates-cereja

Sal, nozes picadas e azeitonas recheadas a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa redonda, coloque as folhas de rúcula ao redor da borda, formando um círculo. Depois, disponhas os tomates, as azeitonas e as nozes sobre ela. Ajuste o salame no topo da salada, formando uma flor, e coloque as tâmaras ao redor. Tempere com sal e sirva em seguida.

Pernil com frutas

Ingredientes

Molho

1 xícara de chá de suco de maracujá

de maracujá 2 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de ketchup

1/2 xícara de chá de mel

Pernil

2 kg de pernil

1 xícara de chá de vinho branco

10 dentes de alho descascados e picados

2 folhas de louro picadas

1 ramo de alecrim picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 colheres de sopa de margarina

1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada

1 xícara de chá de cereja em calda

em calda 1 xícara de chá de pêssego em calda

1 xícara de chá de figo em calda

1 xícara de chá de abacaxi em calda

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, coloque o suco de maracujá, a mostarda e o ketchup e misture bem. Leve ao fogo baixo para ferver, mexendo sempre. Em seguida, acrescente o mel e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Pernil

Em um liquidificador, coloque o vinho, o alho, a folha de louro, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Em um refratário, coloque o pernil e, com a ajuda de um garfo, faça furos sobre ele. Regue com o tempero batido e deixe descansar por 2 horas. Após, forre uma forma com papel-alumínio, disponha o pernil e regue com metade do molho reservado.

Em seguida, pincele o pernil com margarina, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Com cuidado, abra o forno, retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos. Desligue o forno, retire o pernil, regue com o restante do molho e, por cima, polvilhe com a castanha-do-pará triturada. Para finalizar, enfeite a receita com as frutas em calda. Sirva em seguida.