Na natureza, alguns animais têm a capacidade notável de viver mais de 100 anos. Essa longevidade extraordinária pode ser atribuída a uma combinação de fatores biológicos e ambientais específicos a cada espécie.

Em muitos casos, eles possuem taxas metabólicas extremamente lentas, o que resulta em um envelhecimento celular mais lento, reduzindo o desgaste ao longo do tempo. Além disso, algumas espécies desenvolveram estratégias para lidar com estresses ambientais, como a capacidade de armazenar energia, resistir a doenças e a predadores.

A seguir, conheça 5 animais que podem viver mais de 100 anos!

A baleia-da-groenlândia é uma espécie encontrada principalmente nas águas árticas e subárticas do hemisfério norte (Imagem: Vladimir Chebanov | Shutterstock)

1. Baleia-da-groenlândia (Balaena mysticetus)

Este mamífero marinho pode viver mais de 200 anos. Sua longevidade é atribuída à sua grande massa corporal, metabolismo lento e a capacidade de armazenar energia em camadas de gordura, permitindo resistir a longos períodos sem comida.

É uma espécie de baleia encontrada principalmente nas águas árticas e subárticas do hemisfério norte. São os maiores membros da família dos cetáceos e podem atingir comprimentos de até 18 metros, com um peso de até 75 toneladas.

Elas possuem corpos robustos e arredondados, com cabeças largas e arcos em suas mandíbulas superiores que são usados para filtrar grandes quantidades de água em busca de pequenos organismos, como krill e outros crustáceos, que são sua principal fonte de alimento.

As tartarugas-gigantes-de-galápagos são nativas das Ilhas Galápagos, um arquipélago vulcânico localizado na costa do Equador (Imagem: VladSer | Shutterstock)

2. Tartaruga-gigante-de-galápagos (Chelonoidis nigra)

Essas tartarugas são conhecidas por viverem mais de 100 anos. Sua dieta herbívora, metabolismo lento e adaptações evolutivas, como a capacidade de armazenar água e alimentos por longos períodos, contribuem para sua longevidade.

Elas são nativas das Ilhas Galápagos, um arquipélago vulcânico localizado na costa do Equador, no Oceano Pacífico. Essas tartarugas podem atingir pesos de até 400 kg e medir mais de 1,8 metros de comprimento. Suas carapaças são robustas e têm formato de domo, podendo variar em cores e padrões, dependendo da espécie e da idade. A coloração pode incluir tons de cinza, marrom ou preto.

Os tubarões-da-groenlândia são um dos maiores tubarões do mundo, podendo atingir até 7 metros de comprimento (Imagem: Dotted Yeti | Shutterstock)

3. Tubarão-da-groenlândia (Somniosus microcephalus)

Esses tubarões podem viver por mais de 400 anos. Sua taxa metabólica extremamente baixa e sua adaptação a águas frias contribuem para sua longevidade. São encontrados principalmente nas águas frias do Ártico e do Atlântico Norte, incluindo regiões próximas à Groenlândia, Canadá, Noruega e Islândia.

São um dos maiores tubarões do mundo, podendo atingir até 7 metros de comprimento, com uma constituição robusta e uma forma cilíndrica. Sua coloração varia de cinza-escuro a preto, e sua pele é grossa e resistente.

Alimentando-se principalmente de peixes, crustáceos, lulas e outros animais marinhos, os tubarões-da-groenlândia são predadores de topo da cadeia alimentar, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas em que vivem.

O tuatara apresenta pele escamosa e cristas espinhosas ao longo das costas (Imagem: Roberto Dani | Shutterstock)

4. Tuatara (Sphenodon punctatus)

Réptil endêmico da Nova Zelândia, o tuatara pode viver mais de 100 anos. Sua taxa metabólica baixa e a ausência de predadores naturais contribuem para sua longevidade.

As características físicas do tuatara incluem um corpo de tamanho médio, atingindo cerca de 60 centímetros de comprimento, com uma cauda que é quase tão longa quanto o corpo. Apresenta pele escamosa e cristas espinhosas ao longo das costas.

Além disso, possui um “terceiro olho” na parte superior do crânio, uma estrutura fotossensível que é mais visível em jovens e desempenha um papel no controle do ciclo de sono e vigília.

As cores do molusco bivalve podem variar em tons de marrom, cinza, creme a branco (Imagem: mamamamamart | Shutterstock)

5. Molusco bivalve (Arctica islandica)

Alguns exemplares desse molusco podem ultrapassar 500 anos. Sua longevidade é atribuída ao crescimento lento e ao metabolismo extremamente baixo. Ele é encontrado em águas frias e profundas do Atlântico Norte. Vive enterrado em sedimentos marinhos, alimentando-se de partículas orgânicas e planctônicas.

As características físicas desse molusco incluem conchas ovais e sólidas. As cores podem variar em tons de marrom, cinza, creme a branco, geralmente. Suas conchas podem atingir tamanhos consideráveis, com alguns espécimes ultrapassando os 12 centímetros de comprimento.