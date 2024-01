6 filmes sobre ataques cibernéticos para assistir nas férias

Com a chegada das férias, o número de acesso aos streamings deve aumentar exponencialmente. Parte dos usuários usa essa oportunidade para se aprofundar ou conhecer novos temas. Nesse contexto, o aumento de ataques cibernéticos por meio de PIX, roubos de dados e aplicativos espiões intensifica o interesse em torno do assunto e não é difícil encontrar filmes e séries baseadas nesse universo.

Pensando nisso, Maria Eduarda Melo, country manager da NordVPN, lista seis títulos, alguns baseados em fatos, para aqueles que desejam compreender um pouco mais sobre a temática e conhecer acontecimentos que viraram marcos dentro do segmento da cibersegurança.

1. Snowden

“Snowden” narra a história de um ex-funcionário da Agência de Segurança dos EUA que se torna inimigo da nação (Imagem: Reprodução digital | Open Road e Endgame Entreteiment)

Ex-funcionário terceirizado da Agência de Segurança dos Estados Unidos, Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) torna-se inimigo número um da nação ao divulgar a jornalistas uma série de documentos sigilosos que comprovam atos de espionagem praticados pelo governo norte-americano contra cidadãos comuns e lideranças internacionais.

Onde assistir: Star+.

2. A Senha: Swordfish

“A Senha: Swordfish” conta a história da luta de um homem contra um grupo antiterrorista (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Uma unidade antiterroristas secreta chamada “Black Cell”, comandada por Gabriel Shear, quer o dinheiro para financiar a guerra deles contra o terrorismo internacional, mas tudo está travado. Gabriel chama Stanley Jobson, um hacker condenado, para ajudá-lo.

Onde assistir: Prime Video.

3. Hacker

“Hacker” acompanha a história de um hacker que ajuda autoridades a proteger o país de uma crise financeira (Imagem: Reprodução digital | Universal Studios)

Nesse longa, acompanha-se a história de Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth), um programador genial condenado a 15 anos de prisão. Quando um hacker invade o sistema interno de um grande banco norte-americano, Hathaway é retirado da cadeia para impedir a crise no mercado internacional de ações e ajudar as autoridades na identificação e detenção do homem que procuram.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

4. Privacidade Hackeada

“Privacidade Hackeada” conta o escândalo da empresa de consultoria Cambridge Analytica e do Facebook (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O escândalo da empresa de consultoria Cambridge Analytica e do Facebook é recontado por meio da história de um professor americano. Ao descobrir que, junto a 240 milhões de pessoas, suas informações pessoais foram hackeadas para criar perfis políticos e influenciar as eleições americanas de 2016, ele embarca em uma jornada para levar o caso à corte, já que a lei americana não protege suas informações digitais, mas a lei britânica sim.

Onde assistir: Netflix.

5. O Círculo

“O Círculo” induz à reflexão sobre os limites da privacidade com o avanço tecnológico (Imagem: Reprodução digital | STX Entertainment)

Com Tom Hanks e Emma Watson no elenco, “O Círculo” é um thriller distópico que traz boas reflexões sobre os limites da privacidade, tecnologia e compartilhamento de informações. No filme, o “Círculo” é uma gigante de tecnologia, muito semelhante ao Google, que administra um sistema de câmeras espalhadas pelo mundo todo. Durante a história, acompanha-se como a cultura de “transparência total” da empresa se torna sombria para seus próprios funcionários.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

6. O Dilema das Redes

“O Dilema das Redes” revela como as plataformas de mídias sociais estão reprogramando a sociedade (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O documentário mostra como os magos da tecnologia possuem o controle sobre a maneira como pensamos, agimos e vivemos. Frequentadores do Vale do Silício revelam como as plataformas de mídias sociais estão reprogramando a sociedade e a forma de enxergar a vida.

Onde assistir: Netflix.

Por Jeniffer Souza