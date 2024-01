4 dicas de decoração para a casa no Natal e Ano-Novo

Com a aproximação das festas de final de ano, a corrida para deixar a casa impecável e decorada está oficialmente aberta. A arquiteta Gil Almeida ensina por onde começar ou como equilibrar a arrumação, a decoração e até mesmo as pequenas reformas, para criar um ambiente encantador, harmonioso e confortável para o Natal e Réveillon. Confira!

1. Limpeza e organização

O primeiro passo, segundo ela, é começar com uma boa organização e limpeza profunda, organizando os ambientes e livrando-se dos excessos. “Fazendo isso, você tem uma tela em branco para criar uma decoração de bom gosto com mais destaque”, mostra Gil Almeida.

Outra dica da arquiteta é fazer um planejamento simples, decidindo quais as áreas da casa irão receber aquele ‘up especial’, como trocar algumas peças do ambiente ou mesmo renovar a pintura das paredes. “Faça uma lista do que vai precisar. É importante manter um equilíbrio entre o que é viável e o que são apenas desejos, sempre pensando em criar um ambiente acolhedor e festivo”, recomenda.

Itens com valor sentimental podem dar um toque a mais na decoração (Imagem: Maria Evseyeva | Shutterstock)

2. Transformando espaços para as visitas

Fim de ano é sempre época de receber familiares em casa e, quando isso acontece, o ideal é deixar o espaço acolhedor e convidativo. “Uma organização ou disposição diferente dos móveis pode incentivar interações e conversas e ainda tornar um clima mais íntimo”, lembra a arquiteta, destacando que investir em almofadas confortáveis pode tornar os espaços mais aconchegantes nessa época especial.

“Dê também um toque pessoal na decoração com o uso de fotografias, livros ou peças de valor sentimental adquiridas em viagens que você queira compartilhar e até mesmo criar histórias com seus convidados”, indica a profissional. As flores, naturais ou secas, também são bem-vindas, segundo a arquiteta, pois elas criam um ambiente acolhedor.

Misturar elementos naturais na decoração natalina proporciona um visual mais rústico (Imagem: Marina Mesquita)

3. Natal rústico e iluminado

O natal merece uma decoração especial para receber os convidados, criando uma atmosfera festiva que reflita a alegria e a esperança entre parentes e amigos. “No Natal, gosto dos elementos naturais, pois eles trazem um pedaço do exterior para dentro de casa e criam uma atmosfera rústica e aconchegante”, diz a arquiteta.

Gil orienta o uso de galhos secos, pinhas e folhagens, que podem ser usados de várias formas criativas, e sem esquecer da iluminação, com o uso de cordas de pequenas lâmpadas e velas. “Elas adicionam um charme às festas”, afirma.

Itens que você já possui em casa, como potes de vidro e garrafas, podem ser transformados em porta-velas ou vasos charmosos (Imagem: Marina Mesquita)

4. Réveillon glamouroso

A festa de Ano-Novo, segundo ela, pede uma decoração um pouco mais glamourosa, com o uso de cores como prata, dourado e branco. “Essas cores proporcionam o brilho da festa. Podem ser usadas em balões metalizados, confetes ou em uma mesa bem arrumada com uma bela toalha e velas. Esse mix irá criar um ambiente perfeito”, considera. Além disso, uma dica atual da arquiteta é criar um canto para a produção de fotos, no melhor “instagramável”.

Outra dica valiosa, sem gastar muito, é abusar da criatividade, reaproveitando itens que já possui em casa, como potes de vidro e garrafas (de vinho, por exemplo). “Elas podem ser transformadas em porta-velas ou vasos charmosos. Eles são econômicos e acrescentam aquele toque pessoal à decoração. Vale a pena também ficar de olho em itens de segunda mão ou promoções da internet, brechós ou feiras do bairro: podem ser verdadeiros tesouros para a decoração da sua festa”, conclui.

Por Andrea Berzotti