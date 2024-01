5 dicas para oferecer brinquedos para um novo animal de estimação

Enriquecer o ambiente da casa é muito importante no dia a dia de um animal de estimação. Esse cuidado com o pet melhora não apenas a saúde física como também a emocional. Todo animal está sujeito a desencadear o sentimento de solidão, ansiedade ou depressão ao chegar em um ambiente novo, principalmente após a separação da mãe ou irmãos pets.

Por isso, tornar o seu novo lar aconchegante e oferecer-lhe brinquedos interativos, trará diversos benefícios para a convivência dele com a família. Pensando nisso, a zootecnista Regina Herculano Pinto lista algumas dicas para que a chegada do novo membro seja da maneira mais agradável possível. Confira!

1. Compre brinquedos para a adaptação do animal de estimação

Os brinquedos para pet são ótimos auxiliares para estimular a interatividade, adaptação, independência e podem ser utilizados para adestramento e recreação. Além disso, existem outros aspectos a serem considerados na escolha do brinquedo específico para cães e gatos, como o tamanho do animal para não oferecer um brinquedo grande ou pequeno demais.

2. Os pets criam vínculos com os brinquedos

Animais que passaram por alguma situação de separação muito cedo, tendem a ter uma predileção por pelúcias, a fim de se sentirem aconchegados e seguros. Já outros, preferem brinquedos onde possam esconder petiscos, motivados pelo instinto de buscar o próprio alimento, tornando a brincadeira muito mais atrativa.

Isso se deve ao instinto de caça herdado de seus antecessores (os lobos), que costumam caçar para se alimentar. “O apito presente na maior parte dos brinquedos simula para estes animais, com instinto de caça predominante, o barulho das presas”, ressalta Regina Herculano Pinto.

Brinquedos com aromaterapia ajudam a acalmar e confortar o pet (Imagem: Picture-Pets | Shutterstock)

3. Brinquedo com aromaterapia

A tecnologia de aromaterapia para cães foi desenvolvida com base no tratamento natural utilizado em humanos. A fórmula utiliza o óleo essencial de lavanda cuja finalidade é acalmar e confortar e segue padrões particulares a finalidade que se destina.

“A priori, o pet é atraído pela pelúcia e apito e à medida que o cachorro manuseia a pelúcia o óleo essencial será liberado, agindo diretamente no sistema nervoso do animal. Logo, ele passa a vincular a sensação de bem-estar e conforto ao brinquedo; por isso, é criado o vínculo entre o animal e as pelúcias”, explica Regina Herculano Pinto.

4. Pelúcia com catnip para gatos

Para quem não conhece a catnip, também comercializada como “erva para gato”, se trata realmente de uma erva com substâncias alucinógenas quando inalada, que não traz nenhuma categoria de dependência para os felinos. O efeito causado pelo catnip nos gatos é completamente diferente de um animal para o outro.

5. Observe o vínculo com os brinquedos

Regina Herculano Pinto salienta ser importante observar o vínculo com os brinquedos se em algum momento virar algo possessivo, que desencadeia situações de agressividade, por exemplo. “Caso o animal apresente essa categoria de comportamento, exige-se aí que se identifique o motivo pelo qual o cachorro age dessa forma para que o tutor possa ajudá-lo a superar esse quadro comportamental que não traz nada de benéfico aos nossos animaizinhos”, afirma.

Por Angela Rocha