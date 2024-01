5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em novembro

Em novembro, o Disney+ traz lançamentos imperdíveis para diferentes públicos. Para quem acompanha as séries “Meu Papai Ainda é Noel” e “Pais Por Acidente”, pode conferir a continuação das histórias. O novo enredo, de ambas as séries, promete trazer mais aventuras, surpresas e muita emoção para os espectadores.

Também na linha de filmes natalinos, o streaming traz “Um Chamado Natalino”, com Chris “Ludacris” Bridges no papel de um pai bondoso com a chance de recuperar o espírito do Natal. A plataforma também disponibiliza o primeiro episódio do especial de 60 anos de “Doctor Who”, além da série brasileira de bruxas, “A Magia de Aruna”.

A seguir, veja mais informações sobre essas produções!

1. Meu Papai Ainda é Noel (08/11)

A série é derivada da famosa trilogia de filmes ‘Meu Papai é Noel’ de 1994 (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

A segunda temporada da série estreia com dois episódios seguidos. Dessa vez, a família Calvin retorna para o Polo Norte com Scott (Tim Allen) no papel de Papai Noel. Como na temporada passada foram muitas tentativas frustradas para encontrar um sucessor digno e conseguir se aposentar, o protagonista precisa treinar seu filho Cal (Austin Kane) para assumir seu lugar.

Jack Burditt também volta como produtor executivo e showrunner na série. Além de Tim Allen e Austin Kane, o elenco principal continua com Elizabeth Mitchell como Carol Calvin/Mamãe Noel e Elizabeth Allen-Dick como Sandra Calvin. Novas adições confirmadas são Eric Stonestreet, como Magnus Antas, e Gabriel Iglesias, como Kris Kringle.

2. Pais Por Acidente (08/11)

A segunda temporada promete mais surpresas e aventuras pelas cidades mexicanas (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

A série de comédia mexicana também retorna para uma segunda temporada no serviço de streaming. Na continuação, a adolescente Califórnia (Farah Justiani) e seus pais adotivos, Miguel (Jorge Blanco), Morgan (Michael Morgan) e Diego (Lalo Brito), embarcam em mais uma aventura na estrada.

Dessa vez, a mãe da personagem, Itzel (Fátima Molina), também está presente. Entretanto, a dupla de bandidos engraçados da temporada anterior continua atrás de Califórnia e da turma. O roteiro da trama é assinado por Ana Sofia Clerici, e a direção segue sob o comando de Pato Safa e Javier Colinas.

3. Um Chamado Natalino (17/11)

A nova trama original do Disney+ promete ser recheada de momentos hilários e emocionantes (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

O enredo de ‘Um Chamado Natalino’ acompanha o bondoso assistente social Eddie Garrick (Chris “Ludacris” Bridges) que, devido a uma situação traumática em sua infância, se afastou do espírito de Natal. A trama inicia quando o protagonista não consegue recusar um pedido de Allison (Teyonah Parris), de quem ele está se separando, para levar a filha Charlotte (Madison Skye Validum), de nove anos, ao trabalho.

A partir desse contexto, ele e a filha cruzam caminho com Nick (Lil Rel Howery), um homem misterioso vestido de vermelho. Com ele, Eddie e Charlotte embarcam em uma aventura ao Polo Norte que tem tudo para trazer o espírito de Natal novamente para a vida do assistente social.

4. Especial de 60 anos de Doctor Who (25/11)

O especial comemora os 60 anos da série com mais uma aventura eletrizante (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Para os fãs da aclamada série, a BBC preparou um lançamento especial para comemorar os 60 anos de “Doctor Who”, com estreia internacional pelo Disney+. Dessa vez, serão três episódios por semana, a partir do dia 25 de novembro.

O enredo segue acompanhando o famoso doutor viajante do tempo, protagonizado por David Tennant, em um desafio perigoso que coloca em risco uma companheira do seu passado. Completam o elenco Catherine Tate e Neil Patrick Harris.

5. A Magia de Aruna (29/11)

As aventuras do clã de bruxas, com roteiro original, promete fazer muito sucesso (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

A série original brasileira gira em torno do clã de bruxas, interpretado por Cleo Pires, Erika Januza e Giovanna Ewbank, e da adolescente com superpoderes Mima (Jamily Mariano). Sem querer, a jovem lança um feitiço que acorda as três bruxas guardiãs. Enquanto isso, o Rio de Janeiro é assombrado por um estado de penumbra constante, que piora a saúde dos moradores.

Por outro lado, a vilã Bruma é a única beneficiada por essa situação, já que ela fornece remédios para o tratamento dos residentes. O trio de bruxas e Mima percebe que devem enfrentar Bruma para restabelecer a ordem na cidade maravilhosa.