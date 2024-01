4 penteados fáceis para as festas de fim de ano

As festas de Natal e Ano-Novo são momentos aguardados com grande expectativa por muitas pessoas. Repletas de celebrações e encontros que transmitem a essência do espírito festivo, nestas ocasiões especiais, cada detalhe do visual assume uma importância singular, tornando-se uma expressão única de estilo e elegância.

Além do vestuário, a atenção aos detalhes se estende aos penteados elaborados. Por isso, para tornar esses momentos ainda mais especiais, Alex Menezes, especialista e hair stylist do Mega Studio Be Emotion, compartilha o passo a passo de como fazer quatro penteados deslumbrantes para o fim de ano. “Escolhi propostas versáteis e sofisticadas, ideais para realçar a beleza de quem busca brilhar nas festas de Natal e Ano Novo”, comenta.

Coque despojado é um penteado bastante elegante (Imagem: OMfotovideocontent | Shutterstock)

1. Coque despojado

O coque despojado é a escolha ideal para as festas de final de ano, pois ajuda a compor looks e combina com diversos tipos de maquiagens. “Comece o penteado com o cabelo seco e escovado. Depois, faça um rabo de cavalo médio e prenda com um elástico. Após prender bem, torça o cabelo em torno da base para formar um coque solto e elegante”, explica. Alex ainda recomenda utilizar grampos e um spray fixador leve para ajudar na durabilidade do coque, além de soltar algumas mechas, dando um toque descontraído ao penteado.

Ondas naturais são fáceis de fazer e deixam o visual mais chique (Imagem: MillaF | Shutterstock)

2. Ondas naturais

Esse é um penteado mais simples e natural, perfeito para quem deseja algo rápido, porém chique. “Primeiro, aplique um spray texturizante no cabelo úmido. Logo depois, divida em partes e trance cada uma, passando a chapinha nas tranças para criar ondas suaves. Por fim, solte-as e finalize com um spray de brilho para dar luminosidade ao penteado”, detalha Alex.

Rabo de cavalo com elegância é perfeito para as festas de fim de ano (Imagem: Oleg Gekman | Shutterstock)

3. Rabo de cavalo com elegância

Além de bonito, esse penteado é extremamente versátil e perfeito para arrasar no Natal e/ou Ano Novo. “Antes de começar o penteado, crie uma separação lateral no cabelo. Depois, faça um rabo de cavalo baixo e prenda firme com um elástico. Abra um espaço acima do elástico e inverta o rabo de cavalo por dentro, para dar volume. Para terminar, não deixe de soltar algumas mechas ao redor do rosto”, explica. O hair stylist ainda indica o uso de gel ou spray fixador para que os fios fiquem bem alinhados e brilhosos.

4. Semipreso com elásticos e tranças

Esse penteado, bem diferente, apesar de não parecer, é superfácil. “Primeiro, você vai fazer duas divisões no topo do cabelo, deixando duas pequenas mechas soltas na frente. Em seguida, divida cada parte em três, com elásticos. Junte as duas partes da frente com as partes do meio e de trás, também com elásticos, assim como as laterais, deixando uma pequena mecha em cada parte. Junte as mechas com uma liga e, por fim, trance o que sobrar”, explica Alex.

Faça pequenas adaptações nos penteados

Como dica adicional, Alex aconselha adaptar os penteados de acordo com o comprimento e a textura de cada cabelo, assim como experimentar acessórios complementares, como presilhas ou tiaras, para dar um toque festivo ao penteado.

“Cada cabelo é único e, por isso, ao realizá-los [os penteados], é possível alcançar resultados personalizados e garantir penteados lindos para aproveitar as festas de fim de ano em grande estilo”, finaliza o especialista.

Por Isabella Sala