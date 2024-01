4 receitas leves e nutritivas para o jantar

O jantar, sendo a última refeição do dia, desempenha um papel significativo no bem-estar geral. Optar por refeições leves nesse momento não apenas proporciona uma noite de sono mais tranquila, mas também contribui para a manutenção de uma dieta nutritiva. Pensando nisso, separamos 4 receitas saudáveis e saborosas para deixar o jantar ainda melhor!

Sopa de lentilha com cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cebola picada

2 cenouras cortadas em cubos

2 talos de aipo picados

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de açafrão em pó

6 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

Azeite, coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a lentilha com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho, o aipo e as cenouras até ficarem macios. Adicione a lentilha cozida, o cominho, o açafrão e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 20 minutos. Sirva com coentro polvilhado.

Salmão grelhado com quinoa e vegetais assados

Ingredientes

200 g de filé de salmão

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 cenoura cortada em rodelas

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Coloque-o em uma frigideira e grelhe, em fogo médio, por 7 minutos de cada lado, até que esteja cozido no ponto desejado. Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e reserve.

Em um recipiente, misture o brócolis e a cenoura com um fio de azeite, sal e pimenta-do-reino. Transfira a mistura para uma assadeira e leve ao forno a 200°C por 20 minutos. Sirva o salmão sobre a quinoa e acompanhado dos vegetais assados.

Espaguete de abobrinha com frango (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)

Espaguete de abobrinha com frango

Ingredientes

4 abobrinhas raladas no sentido do comprimento

2 peitos de frango cortados em cubos

1 pimentão vermelho cortado em tiras

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o frango e cozinhe até dourar. Acrescente o pimentão vermelho e cozinhe até ficar macio. Adicione o espaguete de abobrinha à mistura na frigideira e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Omelete de vegetais com queijo feta

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de espinafre fresco e picado

1/4 de pimentão vermelho cortado em cubos

1/4 de cebola-roxa picada

30 g de queijo feta esfarelado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficar homogêneo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola, o pimentão e o espinafre até que fiquem macios. Despeje os ovos batidos sobre os vegetais na frigideira e cozinhe até que as bordas estejam firmes. Adicione o queijo feta por cima e dobre a omelete ao meio. Sirva em seguida.