4 tendências de corte e cor de cabelo para 2024

Com a virada do ano, as tendências para cortes e cores de cabelo em 2024 trazem consigo uma promessa de versatilidade e um toque mais natural. O foco está em abraçar a autenticidade, permitindo que os cabelos expressem a individualidade. Com isso, a hair stylist Eliane Pavini, proprietária do salão de beleza Shampoo Eliane Pavini e Rafael Pavini, localizado no Boulevard, em Ribeirão Preto (SP), apresenta alguns dos cabelos que prometem ser a sensação no próximo ano.

1. Tons de loiro

O loiro vanilla é versátil e elegante (Imagem: Kourdakova Alena | Shutterstock)

Segundo Eliane Pavini, continuarão em alta no próximo ano alguns tons de loiro, entre eles, o vanilla e o louro cobre intenso – uma tonalidade vibrante, mais puxada para o vermelho. “É uma cor que traz calor e vivacidade aos cabelos e é a cara deste verão”, conta.

O loiro vanilla, uma tonalidade mais fria, se manterá como tendência por um bom tempo, segundo a profissional, graças à sua versatilidade e elegância, que o tornam uma opção atemporal e com um toque de sofisticação ao visual.

“Sua base suave cria uma aparência natural e iluminada, proporcionando um toque de luminosidade. É uma excelente escolha para quem deseja clarear os cabelos de forma sutil e elegante, sem abrir mão da sofisticação”, diz.

2. Morena iluminada

A coloração na cor toffee é ideal para as mulheres que buscam por reflexos iluminados (Imagem: NeonShot | Shutterstock)

A hair stylist alerta que outra tonalidade que não sai de moda e que ficará por um bom tempo é a coloração morena iluminada na cor toffee. “É uma escolha que transcende as tendências passageiras, mantendo-se atemporal e elegante ao longo do tempo. É ideal para as morenas que buscam por reflexos iluminados, criando um efeito luminoso e dimensional”, conta.

3. Corte butterfly

O cabelo butterfly é uma opção moderna e estilosa (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)

O corte que prevalece, tanto nos cabelos longos quanto nos mais curtos, é o butterfly, feito em camadas, imitando o formato da asa de uma borboleta e que foi muito usado nos anos 90, mas que volta em um formato repaginado. “É uma opção bem moderna e estilosa que tem ganhado popularidade”, destaca Eliane Pavini.

O estilo de corte é conhecido por suas camadas suaves e fluidas, que criam uma aparência leve e arejada. “Ele pode ser adaptado para diferentes comprimentos de cabelo e tipos de texturas. É uma escolha atraente para uma variedade de estilos pessoais, seja em cabelos lisos, ondulados ou cacheados”, complementa.

4. Corte pixie

O corte pixie é prático e ótimo para quem tem um estilo de vida agitado (Imagem: wrangler | Shutterstock)

E para quem não abre mão da praticidade, a lista traz ainda os cabelos bem curtos, no famoso estilo pixie, com a nuca descoberta e a lateral também bem curtinha e toda desfiada. “A simplicidade no styling torna os cortes curtos ideais para quem tem um estilo de vida agitado, sem comprometer a elegância e sem falar que é puro charme e ousadia”, conclui Eliane Pavini.

Por Andrea Berzotti