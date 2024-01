7 diferenças entre o poodle e o bichon frisé 

O poodle e o bichon frisé são cães encantadores. Apesar de possuírem características distintas, muitas vezes são confundidos devido às semelhanças em sua aparência física. Ambos apresentam uma pelagem encaracolada e uma estrutura corporal de porte pequeno a médio, o que pode levar à confusão. Por isso, a seguir, confira 7 diferenças entre os cachorros poodle e bichon frisé!

1. Tamanho

Os poodles têm diferentes tamanhos: toy (menor), miniatura (médio) e padrão (maior). O bichon frisé, por sua vez, normalmente é um cão de porte pequeno, geralmente pesando entre 5 e 10 quilos.

2. Pelagem

Ambas as raças têm pelagem encaracolada. No entanto, o poodle tem o pelo mais denso. O bichon frisé, por outro lado, tem uma pelagem mais macia e solta.

3. Cauda

A diferença na posição e na aparência da cauda pode não ser notada de imediato por quem não está familiarizado com as características específicas de cada raça. O poodle geralmente tem a cauda naturalmente longa e arqueada. No bichon frisé, ela é frequentemente curvada para cima sobre as costas.

4. Cores da pelagem

O poodle apresenta uma ampla variedade de cores, incluindo preto, branco, marrom, cinza e muitas outras. O bichon frisé, por outro lado, geralmente é branco, embora possa ter algumas marcações em tons de creme em algumas áreas do corpo.

O bichon frisé tem raízes no Mediterrâneo e era popular entre a nobreza do século XIV (Imagem: Matthew Nichols1 | Shutterstock)

5. História e origem

A origem do poodle é associada à França e à Alemanha, sendo conhecido como um cão de caça aquática. O bichon frisé tem raízes no Mediterrâneo e era popular entre a nobreza do século XIV.

6. Forma da cabeça e focinho

Por vezes, as diferenças sutis na estrutura facial podem passar despercebidas. No entanto, o poodle tem uma cabeça alongada e um focinho reto. A cabeça do bichon frisé é arredondada e o focinho é mais curto em comparação com o poodle.

7. Personalidade

Ambas as raças podem exibir traços de personalidade semelhantes, como serem afetuosas e amigáveis, o que pode dificultar a distinção. Porém, o poodle é conhecido por sua inteligência, adaptabilidade, energia e facilidade de treinamento. O bichon frisé geralmente é carinhoso, alegre, sociável e se dá bem com pessoas e outros animais.